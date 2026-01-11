Manisa'da peş peşe korkutan deprem!

Manisa gece saatlerinde art arda meydana gelen depremlerle sarsıldı. Merkez üssü Yunusemre ilçesi olan depremler paniğe yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin verileri resmi internet sitesinden paylaştı.

MANİSA'DA KORKUTAN DEPREM

AFAD'ın aktardığı verilere göre; Manisa'nın Yunusemre ilçesinde saat 04.17'de 3,7 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 7,47 kilometre olarak ölçüldü.

16 DAKİKA SONRA İKİNCİ SARSINTI

Kısa süre sonra aynı bölgede ikinci bir sarsıntı meydana geldi. Saat 04.33'te meydana gelen ikinci depremin 3,8 büyüklüğünde olduğu bildirildi. AFAD, bu depremin derinliğinin ise 9,85 kilometre olarak kaydedildiğini duyurdu.

https://x.com/DepremDairesi/status/2010164817785438406