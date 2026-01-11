Akdeniz'de deprem oldu! AFAD duyurdu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Akdeniz'de gece saatlerinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin ilk verileri resmi internet sitesinden paylaştı.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 00.50'de Doğu Akdeniz'de 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 24,61 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
https://x.com/DepremDairesi/status/2010109142392869132