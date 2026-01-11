Akdeniz'de deprem oldu! AFAD duyurdu

Akdeniz'de gece saatlerinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin ilk verileri resmi internet sitesinden paylaştı.

DOĞU AKDENİZ AÇIKLARINDA DEPREM

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 00.50'de Doğu Akdeniz'de 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 24,61 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

https://x.com/DepremDairesi/status/2010109142392869132