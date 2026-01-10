Muğla açıklarında deprem oldu! AFAD verileri açıkladı

Kategoriler
Akdeniz'de gece yarısı deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin ilk verileri resmi internet sitesinden paylaştı.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 05.55'te Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 40,08 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu.