Muğla açıklarında deprem oldu! AFAD verileri açıkladı

Akdeniz'de gece yarısı deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin ilk verileri resmi internet sitesinden paylaştı.

MUĞLA AÇIKLARINDA DEPREM

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 05.55'te Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 40,08 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

https://x.com/DepremDairesi/status/2009823317545373887

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu.