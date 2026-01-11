Buzlu yolda frene basınca gelen o 'kütür kütür' ses ne anlama geliyor? Sakın ayağınızı çekmeyin

BU SES NEDEN GELİYOR? ABS'NİN ÇALIŞMA PRENSİBİ

ABS (Anti-lock Braking System), yani Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi, tekerleklerin frenleme sırasında tamamen durmasını (kızaklamasını) engelleyen bir güvenlik donanımıdır. Fizik kurallarına göre, dönen bir tekerleğin yere tutunma gücü, kayan (kızaklayan) bir tekerlekten çok daha fazladır. Ayrıca tekerlek kilitlenip kaymaya başlarsa, direksiyonu ne kadar çevirirseniz çevirin araç dönmez, dümdüz kaymaya devam eder.

Siz buzlu yolda frene bastığınızda, tekerlekler anında kilitlenme eğilimine girer. Tekerleklerin üzerindeki hız sensörleri, bu durumu milisaniyeler içinde algılar ve motor beynine "Tekerlek durdu, kayıyoruz!" sinyali gönderir. ABS beyni, fren kaliperlerindeki hidrolik basıncı saniyede 15-20 kez "bırakıp-tekrar sıkar".

İşte duyduğunuz o "kütür kütür" veya "tak tak tak" sesi, hidrolik valflerin saniyede 15 kez açılıp kapanma sesidir. Pedalın ayağınızın altında titremesi de bu basınç değişiminin fiziksel yansımasıdır. Yani o ses, sistemin bozulduğunu değil, tam tersine mükemmel çalıştığını gösterir.