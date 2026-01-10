El Salvador'dan dikkat çeken uygulama! Mahkumları cezaevine kapatmak yerine plajlara gönderdiler

Orta Amerika ülkesi El Salvador’un Devlet Başkanı Nayib Bukele, çetelerin “yüksek rütbeli" üyelerini hapsetmek için üç yıl önce inşa edilen maksimum güvenlikli bir hapishane olan Cecot ile adından çokça söz ettirmişti.

Ülkedeki suç oranlarına karşı yaptığı hamlelerle tanınan Nayib Bukele, çokça konuşulacak yeni bir karara imza attı.

El Salvador, mahkumların cezaevi yerine plaj temizliği ve çevre düzenlemesi gibi çalışmalarla ülkeye katkı sağlamasını hedefleyen uygulamaya başladı.

Uygulamanın ilk örnekleri ise görülmeye başlandı. Sosyal medyada dolaşıma sokulan bir videoda plajda sarı renkli üniforma giymiş mahkumların çöpleri topladığı görüldü.