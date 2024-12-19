El Salvador, Bitcoin'den vazgeçti: IMF kredisi için geri adım

19 Aralık 2024 10:04 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 10:05

El Salvador, IMF’den 1,4 milyar dolarlık kredi alabilmek için Bitcoin’i resmi para birimi yapma kararından geri adım attı. Hükümet, uluslararası finans çevrelerinden gelen tepkiler sonrası kripto projelerini rafa kaldırdı.

Kripto para piyasasında büyük çöküş: 130 milyar dolar buhar oldu

Kripto para piyasasında büyük çöküş: 130 milyar dolar buhar oldu

New York borsası Fed kararı sonrası sert düştü: 1974'ten bu yana bir ilk!

New York borsası Fed kararı sonrası sert düştü: 1974'ten bu yana bir ilk!

El Salvador, Bitcoin’i resmi para birimi yapma kararından geri adım atarak dikkatleri üzerine çekti. Ülke, Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) almayı planladığı 1,4 milyar dolarlık kredi için bu tartışmalı projeyi rafa kaldırdı.

HÜKÜMETTEN GERİ ADIM

Devlet Başkanı Nayib Bukele’nin hükümeti, Bitcoin’i resmi para birimi yapma kararını uluslararası finans çevrelerinden gelen tepkiler üzerine geri çekti. IMF, El Salvador’un bu kararının ekonomik istikrarı tehdit edebileceğini belirterek, finansal destek sağlamak için hükümetten Bitcoin ile ilgili risklerin azaltılmasını talep etti.

IMF’nin yaptığı açıklamada, ülkenin ekonomik reform programını desteklemek için mali yardım sağlanacağı, ancak Bitcoin’in resmi para birimi olmasından vazgeçilmesi gerektiği vurgulandı.

ULUSLARARASI TEPKİLER

IMF’nin Batı Yarımküre Departmanı’nın eski direktörlerinden Alejandro Werner, bu geri adımın uluslararası finans çevrelerinde önemli bir değişim olarak değerlendirildiğini söyledi. Werner, “Bitcoin’in resmi ödeme aracı olarak kullanılması, uluslararası finans sisteminde emsal teşkil edebilirdi. Ancak bu durum, IMF ile anlaşmayı zorlaştırıyordu,” dedi.

Werner ayrıca, gelecek dönemde daha dostane kripto politikalarının oluşabileceğini ancak El Salvador’un şu anda bu politikaları uygulamaktan uzak durması gerektiğini ifade etti.

BİTCOİN KARARI NEDEN TARTIŞMALI?

El Salvador’un Bitcoin’i resmi para birimi yapma kararı, kripto para meraklıları arasında büyük heyecan uyandırmıştı. Ancak bu adım, istikrarsız bir kripto varlığının ülkenin kırılgan mali yapısını daha da sarsabileceği endişesiyle eleştirilmişti. IMF’nin mali desteğini askıya alması, bu kararı sürdürülemez hale getirdi.

Devlet Başkanı Bukele’nin sürpriz kararı, ülkenin yoksul ve borçlu ekonomisi için riskli bir adım olarak değerlendirilmişti. Ekonomistler, kripto para kullanımının ülkede hem enflasyonu tetikleyebileceğini hem de uluslararası finansal ilişkileri zora sokabileceğini savunuyor.