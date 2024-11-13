Dünyanın en azılı suçlularının olduğu CECOT hapishanesinde şoke eden görüntüler! Konuşmak yasak, buraya giren çıkamıyor

13 Kasım 2024 10:35 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 10:59

Ünlü fenomen Alper Rende, El Salvador’daki dünyanın en büyük hapishanesi olan CECOT hapishanesine girdi. Rende gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşarken hapishane kurallarının sertliği dikkat çekti. Ünlü fenomenin yayımladığı video ise sadece 3 günde 5 milyon kişi tarafından izlendi.

Zengin mahallesindeki çöpleri karıştıran genç, gördükleriyle şoke oldu: "Hayatımda hiç görmedim, bunları mı yiyor zenginler?"

Zengin mahallesindeki çöpleri karıştıran genç, gördükleriyle şoke oldu: "Hayatımda hiç görmedim, bunları mı yiyor zenginler?"

Youtube'da 6 milyona yakın takipçisi bulunan ünlü fenomen Alper Rende, son dönemde yayınladığı videolarla gündemden düşmüyor. Afganistan, Pakistan ve Waorani Kabilesi videolarıyla dikkat çeken Rende, çıtayı iyice yükseltti. Ünlü fenomen şimdi de El Salvador’daki dünyanın en büyük hapisanesi ve en azılı çete üyelerinin bulunduğu "CECOT" hapishanesine gitti.

BURAYA GİREN ÇIKAMIYOR

Dünyanın en tehlikeli suçlularının bulunduğu "CECOT" hapishanesi şehirden tam 75 kilometre uzaklıkta 165 hektarlık alanda kuruldu. 850 güvenlik kamerası ve 6 bin gardiyanla korunan hapishaneye giren Rende, gördüklerine inanamadı. Hapishaneye girebilmek için aylarca izin çıkmasını beklediklerini söyleyen Alper Rende, hapishaneye girer girmez telefon sinyallerinin kesildiğini, çok sıkı güvenlik önlemleri olduğunu kaydetti.

KONUŞMAK YASAK

İçerde tüm mahkumların maske taktığını, ünlü fenomenle konuşmalarının yasak olduğunu ve herhangi bir yangın çıkarma girişimini önlemek için mahkumların demir yataklarda yattığını söyledi. Rende'nin gündeme oturan videosu ise kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.