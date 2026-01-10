Gençlerden görenleri duygulandıran davranış! Parayı kameraya gösterip bıraktılar

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki genç, görenleri duygulandıran bir davranışa imza attı. Gece saatlerinde kapalı olan mahalle manavına ellerinde ekmek poşetiyle gelen gençler, ihtiyaçları olan bir adet soğanı tezgahtan aldıktan sonra soğan ve parasını iş yerinin güvenlik kamerasına gösterip parayı da tezgahın üzerine bıraktı. Manav sahibi Murat Özdemir, sabah iş yerini açtığında soğan tezgahında gördüğü 20 TL ile şaşkına döndü. Özdemir, gençlere bu örnek ve duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.