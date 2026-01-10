Evi alevler içinde kaldı, ağzında sigara ile olaya müdahale etti! O anlar kamerada

Bursa’nın İznik ilçesinde iki katlı bir evin çatı katında çıkan yangın, lodosun etkisiyle şiddetlenen rüzgar nedeniyle komşu binaya sıçradı. Yangında, üç katlı binanın balkonunda bulunan eşyalar alev aldı. Alevleri fark eden ev sahibi, yangının büyümesini engellemek amacıyla balkona çıkarak yanan eşyaları aşağı attı. O anlarda vatandaşın ağzında sigara olduğu görülürken, yaşananlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.