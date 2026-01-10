Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

CHP'li ismin annesi korkunç cinayete kurban gitti! Yeğeni her şeyi itiraf etti: 'Boğazını kesip..'

Tekirdağ Süleymanpaşa'da evde çıkan yangında Süleymanpaşa Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi Binnaz Eriş hayatını kaybetti. Olay önce yangın sanılsa da vahşet kısa sürede ortaya çıktı. Eriş'in yeğeni tarafından katledildiği belirlendi. Olayın detayları kan dondurdu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.01.2026
saat ikonu 15:57
|
GÜNCELLEME:
10.01.2026
saat ikonu 16:00

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde evde çıkan yangında Süleymanpaşa Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi Binnaz Eriş feci şekilde hayatını kaybetti. Yaşlı kadının çıkan yangında hayatını kaybettiği sanılsa da ekiplerin incelemesi sonucu korkunç cinayet ortaya çıktı. Eriş'in kardeşinin kızı vahşi cinayeti itiraf etti.

CHP'li ismin annesi korkunç cinayete kurban gitti! Yeğeni her şeyi itiraf etti: 'Boğazını kesip..'

YEĞENİ KORKUNÇ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede hayatını kaybeden kadının Süleymanpaşa Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi Binnaz Eriş'in boğazı kesilerek ve bıçaklanarak öldürüldüğü, ardından evin ateşe verildiğini belirledi.

CHP'li ismin annesi korkunç cinayete kurban gitti! Yeğeni her şeyi itiraf etti: 'Boğazını kesip..'

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Elde edilen bulgular doğrultusunda, yaşlı kadının kardeşinin kızı olduğu belirtilen İ.Ç. gözaltına alındı. Zanlının emniyette verdiği ifadede cinayeti işlediğini itiraf ettiği iddia edildi.

1 MİLYON TL'LİK ALTINI ALIP KOLONYA İLE EVİ YAKTI

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, zanlının olay sonrası evde bulunan yaklaşık 1 milyon TL değerindeki altın ve bir miktar parayı aldığı, daha sonra yeniden olay yerine gelerek kolonya döküp evi ateşe verdiği öne sürüldü. Ayrıca Binnaz Eriş'e ait cep telefonunun farklı bir noktadaki çöp konteyneri yakınına atıldığı tespit edildi.

CHP'li ismin annesi korkunç cinayete kurban gitti! Yeğeni her şeyi itiraf etti: 'Boğazını kesip..'

AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Binnaz Eriş için Ortaca Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Taziyeleri kabul eden Meclis Üyesi Serkan Eriş'in oldukça güçlükle ayakta durabildiği görüldü.
Binnaz Eriş'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Eski Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gözaltındaki zanlının adliyeye sevk edileceği, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

CHP'li ismin annesi korkunç cinayete kurban gitti! Yeğeni her şeyi itiraf etti: 'Boğazını kesip..'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın 5 bin dolar olacak! Emre Alkin’den altın, gümüş ve bakır için kritik 2026 tahmini!
Beşiktaş'ta Rafa Silva gidiyor mu? Portekiz'den beklenmedik hamle geldi!
Can Yaman'ın gözaltına alınmadan önce çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.