Beşiktaş'ta Rafa Silva gidiyor mu? Portekiz'den beklenmedik hamle geldi!

Beşiktaş’ta sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Rafa Silva, ara transfer döneminin en çok konuşulan ismi olmaya devam ediyor.

BENFİCA'DAN YENİ HAMLE

Portekiz medyasından gelen son haberler, Benfica’nın tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için her yolu denediğini ve transfer sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini gösteriyor.

PORTEKİZ’DEN TRANSFER KUŞATMASI

Portekiz’in spor gazetesi A Bola'nın haberine göre; Benfica, Ocak ayı transfer operasyonunda rotayı tamamen Rafa Silva’ya çevirdi. Yıldız oyuncunun yuvasına dönmesini isteyen Lizbon temsilcisi, bu hamleyi kış döneminin "prestij transferi" olarak görüyor.

BONSERVİS PLANI MASADA

Portekiz temsilcisinin öncelikli planı, Silva’yı bonservis bedeli ödemeden transfer etmekti. Ancak tecrübeli oyuncunun Beşiktaş ile olan sözleşmesinin feshedilmesinin hukuki ve finansal zorlukları, Benfica’nın bu planını bozdu.

Haberin detaylarına göre; Rafa Silva'nın sözleşmesini tek taraflı feshedememesi üzerine Benfica, Beşiktaş’ın kapısını "sınırlı bir bonservis bedeli" ile çalmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı yönetimin, takımdaki en kilit isimlerden biri olan Silva için gelecek bu düşük bütçeli teklife nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu.