Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Beşiktaş'ta Rafa Silva gidiyor mu? Portekiz'den beklenmedik hamle geldi!

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Rafa Silva için eski kulübü Benfica’nın inadı kırılmıyor. Bonservis ödemek istemeyen Portekiz devi, transferi bitirmek için strateji değiştirdi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş'ta Rafa Silva gidiyor mu? Portekiz'den beklenmedik hamle geldi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.01.2026
saat ikonu 15:36
|
GÜNCELLEME:
10.01.2026
saat ikonu 15:36

Beşiktaş’ta sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Rafa Silva, ara transfer döneminin en çok konuşulan ismi olmaya devam ediyor.

Beşiktaş'ta Rafa Silva gidiyor mu? Portekiz'den beklenmedik hamle geldi!

BENFİCA'DAN YENİ HAMLE

Portekiz medyasından gelen son haberler, Benfica’nın tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için her yolu denediğini ve transfer sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini gösteriyor.

Beşiktaş'ta Rafa Silva gidiyor mu? Portekiz'den beklenmedik hamle geldi!

PORTEKİZ’DEN TRANSFER KUŞATMASI

Portekiz’in spor gazetesi A Bola'nın haberine göre; Benfica, Ocak ayı transfer operasyonunda rotayı tamamen Rafa Silva’ya çevirdi. Yıldız oyuncunun yuvasına dönmesini isteyen Lizbon temsilcisi, bu hamleyi kış döneminin "prestij transferi" olarak görüyor.

Beşiktaş'ta Rafa Silva gidiyor mu? Portekiz'den beklenmedik hamle geldi!

BONSERVİS PLANI MASADA

Portekiz temsilcisinin öncelikli planı, Silva’yı bonservis bedeli ödemeden transfer etmekti. Ancak tecrübeli oyuncunun Beşiktaş ile olan sözleşmesinin feshedilmesinin hukuki ve finansal zorlukları, Benfica’nın bu planını bozdu.

Beşiktaş'ta Rafa Silva gidiyor mu? Portekiz'den beklenmedik hamle geldi!

Haberin detaylarına göre; Rafa Silva'nın sözleşmesini tek taraflı feshedememesi üzerine Benfica, Beşiktaş’ın kapısını "sınırlı bir bonservis bedeli" ile çalmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı yönetimin, takımdaki en kilit isimlerden biri olan Silva için gelecek bu düşük bütçeli teklife nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Berfu Yenenler, Çakal'ın yayınlanmayan bölümü hakkında konuştu! Çakal küplere bindi: Ağzının payını ver
Bugün derbi var mı 10 Ocak? GS FB derbisinde nefesler tutuldu
Burak Özçivit bir çocuğun yürüme törenine katıldı! Saniyeler içinde milyonlar kazandı
Cennetin çocukları dizisi izleyicisi çok şaşıracak! 2 isim birden veda edecek
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.