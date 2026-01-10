Cennetin çocukları dizisi izleyicisi çok şaşıracak! 2 isim birden veda edecek

İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Şebnem Doğruer, Yurdaer Okur, Melisa Şenolsun ve Zafer Algöz gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Cennetin Çocukları'nda önümüzdeki haftalarda 2 ayrılık yaşanacak. Pazartesi akşamları yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinde Melisa Şenolsun ve Bihter Dinçel'in ayrılacağı konuşuluyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNDE PEŞ PEŞE AYRILIKLAR

Cennetin Çocukları dizisinin “Arife”si Bihter Dinçel hafta başı ekrana gelecek 17. bölümde ekibe veda edecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; diziyle ilgili son günlerde kulislerde bir veda bilgisi daha konuşuluyor. Ayvalık’ta çekilen dizinin Ayla’sı Melisa Şenolsun’un da projeden ayrılacağı söylentiler arasında.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ayvalık'ta çekimleri gerçekleşen Cennetin çocukları dizisinde Sokaklarda, yetimhanelerde ve hapishanelerde büyüyen, hep bileğinin gücüyle ayakta kalan İskender, bu kasabada aradığı sevgi ve özlemi bulmayı umar. Kasabaya geldiğinde, hayatının gerçeklerini ve kendini yeniden inşa etme yolunda önemli sınavlarla yüzleşir.