Bugün derbi var mı 10 Ocak? GS FB derbisinde nefesler tutuldu

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Kupa'da GS FB eşleşmesi oluştu. Ezeli rakipler kupa için mücadele edecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 19. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe bugün karşı karşıya gelecek.
TFF'nin 2006'dan geçen yıla kadar eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında düzenlediği Süper Kupa'da bu yıl ilk kez 4 takım mücadele etti. Turnuvaya, geçen sezon Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'ın yanı sıra kupa finalisti Trabzonspor ile Süper Lig ikincisi Fenerbahçe ve üçüncüsü Samsunspor katıldı.
10 Ocak Cumartesi günü Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe mücadele edecek. Heyecanla beklenen maç bu akşam oynanacak.
Galatasaray – Beşiktaş | 0-1 | 30.07.2006
Fenerbahçe – Beşiktaş | 2-1 | 05.08.2007
Galatasaray – Kayserispor | 2-1 | 17.08.2008
Beşiktaş – Fenerbahçe | 0-2 | 02.08.2009
Bursaspor – Trabzonspor | 0-3 | 07.08.2010
Galatasaray – Fenerbahçe | 3-2 | 12.08.2012
Galatasaray – Fenerbahçe | 1-0 (Uzatma) | 11.08.2013
Fenerbahçe – Galatasaray | 0-0 (3-2 Penaltı) | 25.08.2014
Galatasaray – Bursaspor | 1-0 | 08.08.2015
Beşiktaş – Galatasaray | 1-1 (0-3 Penaltı) | 13.08.2016
Beşiktaş – Atiker Konyaspor | 1-2 | 06.08.2017
Galatasaray – Akhisarspor | 1-1 (4-5 Penaltı) | 05.08.2018
Galatasaray – Akhisarspor | 1-0 | 07.08.2019
Medipol Başakşehir – Trabzonspor | 1-2 | 27.01.2021
Beşiktaş – Antalyaspor | 1-1 (4-2 Penaltı) | 05.01.2022
Trabzonspor – Sivasspor | 4-0 | 30.07.2022
Galatasaray – Fenerbahçe | 3-0 (Hükmen) | 07.04.2024
Beşiktaş – Galatasaray | 5-0 | 03.08.2024