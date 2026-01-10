Menü Kapat
Bugün derbi var mı 10 Ocak? GS FB derbisinde nefesler tutuldu

Süper Kupa'da finalde Galatasaray ile Fenerbahçe eşleşti. İki takımın karşı karşıya geleceği derbi için ise bekleyiş devam ediyor. Binlerce kişi bugün derbi var mı araştırmasına başladı.

Bugün derbi var mı 10 Ocak? GS FB derbisinde nefesler tutuldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.01.2026
saat ikonu 13:58
|
GÜNCELLEME:
10.01.2026
saat ikonu 13:58

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Kupa'da GS FB eşleşmesi oluştu. Ezeli rakipler kupa için mücadele edecek.

BUGÜN DERBİ VAR MI?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 19. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe bugün karşı karşıya gelecek.
TFF'nin 2006'dan geçen yıla kadar eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında düzenlediği Süper Kupa'da bu yıl ilk kez 4 takım mücadele etti. Turnuvaya, geçen sezon Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'ın yanı sıra kupa finalisti Trabzonspor ile Süper Lig ikincisi Fenerbahçe ve üçüncüsü Samsunspor katıldı.

Bugün derbi var mı 10 Ocak? GS FB derbisinde nefesler tutuldu

BUGÜN NE MAÇI VAR?

10 Ocak Cumartesi günü Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe mücadele edecek. Heyecanla beklenen maç bu akşam oynanacak.

Galatasaray – Beşiktaş | 0-1 | 30.07.2006

Fenerbahçe – Beşiktaş | 2-1 | 05.08.2007

Galatasaray – Kayserispor | 2-1 | 17.08.2008

Beşiktaş – Fenerbahçe | 0-2 | 02.08.2009

Bursaspor – Trabzonspor | 0-3 | 07.08.2010

Galatasaray – Fenerbahçe | 3-2 | 12.08.2012

Galatasaray – Fenerbahçe | 1-0 (Uzatma) | 11.08.2013

Fenerbahçe – Galatasaray | 0-0 (3-2 Penaltı) | 25.08.2014

Galatasaray – Bursaspor | 1-0 | 08.08.2015

Bugün derbi var mı 10 Ocak? GS FB derbisinde nefesler tutuldu

Beşiktaş – Galatasaray | 1-1 (0-3 Penaltı) | 13.08.2016

Beşiktaş – Atiker Konyaspor | 1-2 | 06.08.2017

Galatasaray – Akhisarspor | 1-1 (4-5 Penaltı) | 05.08.2018

Galatasaray – Akhisarspor | 1-0 | 07.08.2019

Medipol Başakşehir – Trabzonspor | 1-2 | 27.01.2021

Beşiktaş – Antalyaspor | 1-1 (4-2 Penaltı) | 05.01.2022

Trabzonspor – Sivasspor | 4-0 | 30.07.2022

Galatasaray – Fenerbahçe | 3-0 (Hükmen) | 07.04.2024

Beşiktaş – Galatasaray | 5-0 | 03.08.2024

#Spor
