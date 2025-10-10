İsrail kabinesi Gazze'de ateşkesi onayladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ateşkes gündemiyle kabineyi topladı. Uzun saatler süren toplantının ardından İsrail hükümeti Hamas'la varılan Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı.

TRUMP'IN TAMSİLCİSİ DE TOPLANTIYA KATILDI

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner'in Gazze'de ateşkes anlaşmasının görüşüldüğü İsrail kabine toplantısına katıldığı öğrenildi. Witkoff ve Kushner'ın, yarın Netanyahu'nun ülkesindeki güvenlik birimleriyle "Hamas sonrası Gazze'nin yönetimini" görüşeceği toplantıya katılması da bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...