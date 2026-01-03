Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın yerine gelecek isim belli oldu! Milli futbolcu transfer listesinde

Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer dönemi başlarken Beşiktaş'ta da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Rafa Silva krizinin yaşandığı siyah-beyazlılarda Portekizli oyuncuyla devre arası transfer döneminde yolların ayrılması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Rafa Silva'dan boşalacak 10 numara pozisyonuna yapılması planlanan takviye için Serdal Adalı başkanlığındaki siyah-beyazlı yönetim harekete geçti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda çok sayıda oyuncuyla görüşmelerini sürdüren yönetim, bazı isimlerle anlaşma aşamasına geldi.

RAFA SILVA YERİNE YUSUF YAZICI

Takvim'de yer alan habere göre, Beşiktaş, Rafa Silva'nın yerine Olympiakos'tan ayrılmaya hazırlanan Yusuf Yazıcı'yı transfer etmek istiyor.

Haberde, siyah-beyazlıların, Yunanistan ekibinde bu sezon yeterli süre alamayan ve UEFA'ya bildirilen Şampiyonlar Ligi kadrosunda da bulunmayan 28 yaşındaki futbolcu için kısa zaman içinde girişimde bulunmayı hedeflediği belirtildi.

5 GOL ATIP 6 ASİST YAPTI

Yusuf Yazıcı, Olympiakos formasıyla bu sezon çıktığı 5'i ilk 11'de olmak üzere 15 maçta 5 gol atıp 6 asist yaparak 11 gole doğrudan katkı sağladı.

Adı Fransız kulüpleriyle de anılan Yusuf'un, yeniden Süper Lig'de top koşturmaya olumlu yaklaştığı ifade ediliyor. Yusuf Yazıcı'nın Yunan kulübüyle olan sözleşmesi ise 2027 yılında sona eriyor.