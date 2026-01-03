Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Yasin Aşan

Galatasaray'a Premier Lig'den orta saha! Urugaylı için kesenin ağzı açıldı

Süper Lig'in ikinci yarısı öncesi transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, orta sahaya yapmayı planladığı takviye için gözünü Premier Lig'e çevirdi. Sarı-kırmızılıların, Manchester United'da forma giyen 24 yaşındaki Uruguaylı oyuncu Manuel Ugarte'yi gündemine aldığı iddia edildi. İşte transferin ayrıntıları...

03.01.2026
03.01.2026
11:46

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını topladığı 42 puanla liderlik koltuğunda tamamlayan Galatasaray, ikinci yarı öncesi transfer çalışmalarına başladı. Dursun Özbek başkanlığındaki sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çok sayıda oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor.

Yaşanan sakatlıklar ve form düşüklüklerinin ardından orta sahaya takviye yapmak isteyen Cimbom, aradığı orta sahayı Premier Lig'de buldu.

Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray'da transfer listesinin ilk sırasında Manchester United'da forma giyen Uruguaylı defansif orta saha Manuel Ugarte yer alıyor.

Galatasaray'a Premier Lig'den orta saha! Urugaylı için kesenin ağzı açıldı

Haberde, İngiliz devinde şans bulmakta zorlanan Ugarte'nin, yazın düzenlenecek Dünya Kupası'nı düşünerek ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Fransa'dan da talipleri olan Manuel Ugarte'nin Ligue 1'den aldığı iki teklife rağmen Galatasaray'a transferine öncelik verdiği belirtildi. Vatandaşları Torreira ve Muslera ile sürekli konuşan Ugarte'nin, sarı-kırmızılı kulüpten haber beklediği bildirildi.

Galatasaray'a Premier Lig'den orta saha! Urugaylı için kesenin ağzı açıldı

BONSERVİSİ DUDAK UÇUKLATTI

Galatasaray'ın Ugarte'nin transferi için Manchester United ile iletişime geçtiği ifade edilirken İngiliz kulübünün de Ugarte'nin bonservis bedelini belirlediği öğrenildi.

Haberde, Manchester United'ın geçtiğimiz sezonun başında 50 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Ugarte için 30 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ifade edildi.

Galatasaray'a Premier Lig'den orta saha! Urugaylı için kesenin ağzı açıldı

Öte yandan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki durumu netleşmeden bu maliyeti üstlenmek istemiyor.

Manchester United, kiralama seçeneğine de zorunlu satın alma maddesiyle olumlu yaklaşırken Galatasaray ise Ugarte dışındaki alternatifleri de değerlendirmeye aldı.

Galatasaray'a Premier Lig'den orta saha! Urugaylı için kesenin ağzı açıldı

Bu sezon Manchester United'da 6'sı ilk 11'de olmak üzere 14 maçta forma giyen Ugarte, gol ve asist katkısı yapamamıştı.

