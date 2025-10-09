Menü Kapat
Hamas'ın üst düzey yetkilisi duyurdu: 'Kalıcı ateşkes başladı'

Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Usame Hamdan, kalıcı ateşkesin resmen başladığını duyurdu. Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya açıklama yaparak sınır kapısının durumu ve esir takasıyla ilgili detayları aktardı.

'de ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kalıcı ateşkesin başladığını duyuran Hamdan 'nın iki taraflı açılacağını duyurdu.

KALICI BARIŞ İLAN EDİLDİ

KALICI BARIŞ İLAN EDİLDİ

Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya, İsrail ile varılan ateşkes anlaşması sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün savaşın sona erdiğini ve kalıcı ateşkesin başladığını ilan ediyoruz" ifadelerini kullanarak, "Kardeş arabulucular ve ABD yönetimi, savaşın tamamen sona erdiğini teyit ederek bize güvence verdiler" dedi.

FİLİSTİNLİ KADIN VE ÇOCUKLAR SERBEST BIRAKILACAK

FİLİSTİNLİ KADIN VE ÇOCUKLAR SERBEST BIRAKILACAK


Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya, İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Müzakerelerde Hamas heyetine liderlik eden el-Hayya, savaşın sona ereceğine dair garantiler aldıklarını söyledi.

El-Hayya, "Bugün savaşın sona erdiğini ve kalıcı ateşkesin başladığını ilan ediyoruz" ifadelerini kullanarak, "Kardeş arabulucular ve ABD yönetimi, savaşın tamamen sona erdiğini teyit ederek bize güvence verdiler" dedi.
Anlaşmanın Refah Sınır Kapısı’nın her iki yönde açılmasını da içerdiğini belirten el-Hayya, şu anda İsrail hapishanelerinde bulunan müebbet hapis cezasına çarptırılmış 250 Filistinli, savaşın başlamasından bu yana tutuklanan bin 700 Filistinli ve İsrail tarafından gözaltına alınan tüm Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılacağını açıkladı.

