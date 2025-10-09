ABD Başkanı Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de yürütülen ateşkes sürecine ilişkin basın açıklaması yaptı. Trump rehinelerin bırakılmasıyla ilgili adımın pazartesi ve salı günü atılacağını duyurdu. Ayrıca kendisinin de Orta Doğu'ya gitmeye çalışacağını ifade etti.

"ÖZEL OLARAK İLGİLENDİ"

Trump konuşmasında bu süreçte aktif rol alan 3 ülkeye şükranlarını iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel olarak bahseden Trump şunları belirtti: "Katar, Mısır ve Türkiye liderlerine teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak dahildi bu olaya, özel olarak ilgilendi. Hepsi harika davrandılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas ve diğer bazı taraflarla doğrudan ilgilendi."

Gazze'nin yeniden yapımı için de çalışacaklarını ifade eden Trump barış için imza töreni yapılacağını söyledi.

Devam eden Rusya-Ukrayna savaşını da gündemine alan Trump en hızlı bitecek savaşın aslında bu olduğunu düşündüğünü ancak yine de yakında bitebileceğini sözlerine ekledi.

Ayrıntılar geliyor...