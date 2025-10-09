Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

ABD Başkanı Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 19:12
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 19:41

ABD Başkanı , 'de yürütülen sürecine ilişkin basın açıklaması yaptı. Trump rehinelerin bırakılmasıyla ilgili adımın pazartesi ve salı günü atılacağını duyurdu. Ayrıca kendisinin de 'ya gitmeye çalışacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

"ÖZEL OLARAK İLGİLENDİ"

Trump konuşmasında bu süreçte aktif rol alan 3 ülkeye şükranlarını iletti. Cumhurbaşkanı 'dan özel olarak bahseden Trump şunları belirtti: "Katar, Mısır ve liderlerine teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak dahildi bu olaya, özel olarak ilgilendi. Hepsi harika davrandılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas ve diğer bazı taraflarla doğrudan ilgilendi."

Gazze'nin yeniden yapımı için de çalışacaklarını ifade eden Trump barış için imza töreni yapılacağını söyledi.

Devam eden Rusya-Ukrayna savaşını da gündemine alan Trump en hızlı bitecek savaşın aslında bu olduğunu düşündüğünü ancak yine de yakında bitebileceğini sözlerine ekledi.

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
#Türkiye
#donald trump
#gazze
#erdoğan
#orta doğu
#ateşkes
#rehineler
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.