Türkiye, Gazze'ye asker gönderecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Görev gücünde yer alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde çok önemli mesajlar verdi. Gazze'de ateşkesin yakından takip edileceğini söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin bölgede görev gücü olarak bulunacağını açıkladı. Erdoğan konuşmasında Hamas'a, ABD Başkanı Donald Trump'a, Katar ve Mısır'a ateşkese yönelik çabaları için teşekkür etti.
Uzun süredir Gazze'de akan kanın durması ve ateşkesin tesisi için büyük çaba içinde olduklarını hatırlatan Erdoğan, "Mısır'dan müjdeli haber geldi. Bugün imzalar atıldı. Anlaşmadan memnuniyet duyuyoruz. Gazze'de ateşkesi yakında takip edeceğiz" dedi.
Gazze'de Türkiye'nin görev gücünde de imarında da yer alacağını söyleyen Erdoğan, "Hamas'ı tutumu için kutluyorum. Trump'a, Katar'a ve Mısır'a şükranlarımı iletiyorum. Gazze'de anlaşmaya uyulup uyulmadığını sahada denetleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Erdoğan konuşmasının devamında şunları söyledi:
Müzakere heyetini ve süreçte kolaylaştırıcı rol üstlenen bütün aktörleri kutluyor, kendilerine de teşekkür ediyorum. İki yıldır her türlü barbarlığa, zulme, katliama, soykırıma rağmen dik ve dirayetli duruşlarından zerre kadar taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimizi buradan bir kez daha hürmetle selamlıyorum.
Türkiye dün olduğu gibi bugün ve yarın da Filistin halkının yanında olacak, onları asla yalnız bırakmayacaktır. Rabbim anlaşmayı Filistin halkı için hayırlara vesile kılsın diyorum. Toprağa düşen 67 binden fazla şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum.