17°
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Türkiye, Gazze'ye asker gönderecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Görev gücünde yer alacağız

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de sağlanan ateşe ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ateşkesin ardından kapsamlı insani yardımların en kısa sürede Gazze'ye ulaştırılması gerektiğini söyledi. İsrail'in bölgedeki saldırılarının durdurması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, Gazze'de Türkiye'nin görev gücünde yer alacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı , Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde çok önemli mesajlar verdi. 'de ateşkesin yakından takip edileceğini söyleyen Erdoğan, 'nin bölgede görev gücü olarak bulunacağını açıkladı. Erdoğan konuşmasında 'a, ABD Başkanı Donald Trump'a, Katar ve Mısır'a ateşkese yönelik çabaları için teşekkür etti.

"GAZZE'DE ATEŞKESİ YAKINDA TAKİP EDECEĞİZ"

Uzun süredir Gazze'de akan kanın durması ve ateşkesin tesisi için büyük çaba içinde olduklarını hatırlatan Erdoğan, "Mısır'dan müjdeli haber geldi. Bugün imzalar atıldı. Anlaşmadan memnuniyet duyuyoruz. Gazze'de ateşkesi yakında takip edeceğiz" dedi.

Türkiye, Gazze'ye asker gönderecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Görev gücünde yer alacağız

"GÖREV GÜCÜNDE DE İMARINDA DA YER ALACAĞIZ"

Gazze'de Türkiye'nin görev gücünde de imarında da yer alacağını söyleyen Erdoğan, "Hamas'ı tutumu için kutluyorum. Trump'a, Katar'a ve Mısır'a şükranlarımı iletiyorum. Gazze'de anlaşmaya uyulup uyulmadığını sahada denetleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Gazze'ye asker gönderecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Görev gücünde yer alacağız

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİ HÜRMETLE SELAMLIYORUM"

Erdoğan konuşmasının devamında şunları söyledi:

Müzakere heyetini ve süreçte kolaylaştırıcı rol üstlenen bütün aktörleri kutluyor, kendilerine de teşekkür ediyorum. İki yıldır her türlü barbarlığa, zulme, katliama, soykırıma rağmen dik ve dirayetli duruşlarından zerre kadar taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimizi buradan bir kez daha hürmetle selamlıyorum.

Türkiye, Gazze'ye asker gönderecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Görev gücünde yer alacağız

"ONLARI ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Türkiye dün olduğu gibi bugün ve yarın da halkının yanında olacak, onları asla yalnız bırakmayacaktır. Rabbim anlaşmayı Filistin halkı için hayırlara vesile kılsın diyorum. Toprağa düşen 67 binden fazla şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum.

