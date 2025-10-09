Menü Kapat
Editor
 Merve Yaz

Gazze'deki ateşkes sonrası Türkiye'den açıklamalar peş peşe geliyor

İsrail ve Hamas arasındaki müzakereler ateşkesle sonuçlandı. Mısır basını, Gazze için ateşkesin başladığını duyurdu. Yaşanan bu tarihi gelişme sonrası Türkiye'den açıklamalar art arda açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Filistin’de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti kuruluncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 12:44
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 12:44

Mısır basını, Başkanı Donald 'ın sunduğu Planı'nın ve tarafından onaylanmasının ardından Gazze'de ateşkesin başladığını duyurdu. Gazze'de ateşkesin 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "Gazze'de anlaşması sağlandı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği barış planına uygun olarak 2 yıllık acı dolu savaş sona erdi" dedi.

Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze’de ateşkesle sonuçlanması, mazlum Gazze halkına dönük katliamların durması ve Gazze’ye insani yardımların ulaşması bakımından önemli bir aşamadır.

Bu önemli gelişmenin ardından Türk siyasi isimlerinden açıklamalar peş peşe geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal emdyadan ayptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "ABD Başkanı Sayın Trump’ın barış planı ve barışın sağlanmasına dönük siyasi iradesi bu olumlu pencerenin açılmasına imkan verdi. Kardeş ülkeler Katar ve Mısır’ın değerli çabaları bu sonuca ulaşılmasına büyük destek vermiştir. Hepsine teşekkür ediyoruz.

'GECE GÜNDÜZ DEMEDEN...'

Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm yüreği, gücü ve birikimiyle Gazzeli kardeşlerimizin nefes alması, ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışa ulaşılması için gece gündüz demeden, bir dakika bile ara vermeden verdiği mücadelesine ve adanmışlığına şahidiz.

Sayın Cumhurbaşkanımız yeri geldi “insanlık ittifakı” adına yükü tek başına taşıdı, yeri geldi tüm insanlık ittifakını harekete geçirmek için tüm gücünü ve vaktini seferber etti ve olayların başından beri hayatının odağına bu insanlık mücadelesini aldı. Sayın Cumhurbaşkanımıza emeği ve adanmışlığı için şükranlarımızı sunuyoruz.

’de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti kuruluncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz.

Masum yavrular başta olmak üzere izzet ve şeref abidesi tüm Filistinli şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun."

https://x.com/omerrcelik/status/1976217631603474791

'ÇABALAR TAKDİRE ŞAYANDIR'

İletişim Başkanı Burhanetti Duran ise, "İsrail ile Hamas arasında yürütülen müzakerelerin uzlaşmayla sonuçlanması memnuniyet vericidir.

Anlaşmanın birinci aşamasına ulaşılmasında rol oynayan başta ülkemiz olmak üzere bütün arabulucu aktörlerin çabası takdire şayandır.

Bu aşamadan sonra tarafların anlaşma koşullarına uyması, Gazze’ye acil insani yardımların ulaştırılması ve Gazze’de iki yıldır yaşanan utanç tablosunun sona erdirilmesi gerekmektedir.

Biz Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni süreçte de üstümüze düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Başta Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması ve ateşkes koşullarına uyulması konuları olmak üzere her alanda Filistinlilere destek vereceğiz ve Gazze’deki yaraların sarılması için çalışacağız.

Bölgede kalıcı barışı ve istikrarı sağlamanın temel koşulunun, 1967 sınırlarına dayalı iki devletli çözüm olduğu ise hiçbir zaman unutulmamalıdır."

https://x.com/burhanduran/status/1976219911358709769

KALICI BARIŞ TEMENNİSİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Filistinlilerin 2 yıldır maruz kaldığı zulmün ardından bugün yapılan ateşkes anlaşmasının kalıcı barışa vesile olmasını temenni etti.

