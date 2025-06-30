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 | Berrak Arıcan

ABD'de Gazze'de ateşkes için İsrail'e baskı yapacak! Bir sonraki adım planlanıyor

ABD ve İsrail arasındaki yeni görüşmelerde, Tel Aviv'e Gazze'de ateşkes konusunda baskı yapılacağı öne sürüldü. Ayrıca İsrail'in Arap ülkeleriyle imzaladığı normalleşme adımları, Abraham Anlaşmalarının genişletilmesi gibi bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.

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ABD'de Gazze'de ateşkes için İsrail'e baskı yapacak! Bir sonraki adım planlanıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 09:43

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, ABD'yi ziyaret edecek. Derner'in ziyareti sırasında Gazze'de ateşkes için ABD'nin baskı uygulayacağı öne sürüldü. İsrail'in Haaretz gazetesi, üst düzey Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump ekibinden üst düzey yetkililerin Dermer'e Gazze'ye saldırıların "sona ermesi ve kalan esirlerin iade edilmesi anlaşması için baskı yapacağına" işaret etti.

''GAZZE'DE ATEŞKESE İŞARET''

ABD'li yetkililerin Dermer'e İsrail'in, "Hamas'ın ortadan kaldırılması gerektiği" yönündeki ısrarının ise geleceğe bırakılmasının söyleneceği aktarıldı.

​​​​​​​Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde de Gazze'ye saldırılarında tekrarladığı "Hamas'ı yok etme" hedefinin de içinde yer aldığı "mutlak zafer" söylemindense Netanyahu'nun Gazze'deki İsrailli esirleri en ön sıraya aldığını açıklamasının, Gazze'de ateşkes anlaşmasına işaret ettiğini belirtti.

ABD'de Gazze'de ateşkes için İsrail'e baskı yapacak! Bir sonraki adım planlanıyor

BİR SONRAKİ ADIM PLANLANIYOR

Kanal 12, İsrail kaynaklarına dayandırdığı haberinde ise ordunun hükümetten savaşın bir sonraki adımını belirlemesini istediğini yazdı.

Haberde, bir sonraki adımın Gazze'nin kontrolünü tamamlamak ya da esir takası anlaşması yapmak olduğu belirtilerek, ordunun ikinci seçeneği tercih ettiğini iddia edildi.

NETANYAHU ABD'YE GİDECEK

Dermer'in gezisinin, Netanyahu'nun önümüzdeki iki hafta içinde gerçekleşmesi beklenen Washington ziyaretine hazırlık amacıyla da planlandığı vurgulanan haberde, ABD'nin Netanyahu'nun gezisi öncesinde bir anlaşma sağlanmasını istediğini aktarıldı.

Kanal 13 de ordunun hükümete, Gazze'de yaklaşık 19 ay süren kara saldırılarının ardından kalan rehinelerin hayatlarını tehlikeye atmadan ulaşılabilecek önemli bir hedef kalmadığını ilettiğini ifade etti.

ABD'de Gazze'de ateşkes için İsrail'e baskı yapacak! Bir sonraki adım planlanıyor

TRUMP'TAN MESAJ

İsrail-İran çatışmasını 12 günün ardından 24 Haziran'da tek taraflı açıkladığı ateşkesle sonlandıran Trump'ın, "Gazze'de anlaşma yap, (İsrailli) Esirleri geri getir" paylaşımı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya mesaj olarak yorumlandı.

ABD'de Gazze'de ateşkes için İsrail'e baskı yapacak! Bir sonraki adım planlanıyor
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#ateşkes
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