Denizli'de soba faciası! Yaşlı kadın yangında can verdi

Denizli'de sobadan çıkan yangın nedeniyle evi yoğun duman kapladı. Kapıyı kırarak içeri giren itfaiye ekipleri, evde yalnız yaşayan 93 yaşındaki kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Denizli'de soba faciası! Yaşlı kadın yangında can verdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.01.2026
saat ikonu 04:28
|
GÜNCELLEME:
03.01.2026
saat ikonu 04:32

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi'nde gece 01.00 sıralarında yangın faciası yaşandı.

5 katlı binanın son katında yalnız yaşayan Zehra Bursalı'nın (93) ikamet ettiği daireden dumanların çıktığını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İTFAİYE EKİPLERİ KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kapıyı kırarak girdiği dairdeki ufak çaplı yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Denizli'de soba faciası! Yaşlı kadın yangında can verdi

YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri dairede bulunan sobanın hemen yanında bulunan yatakta Zehra Bursalı'yı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunan Zehra Bursalı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Denizli'de soba faciası! Yaşlı kadın yangında can verdi

YOĞUN DUMANDAN ZEHİRLENDİ

İtfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde sobadan kaynaklı ufak çaplı bir yangının çıktığı, Zehra Bursalı'nın da yoğun dumandan dolayı yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

Denizli'de soba faciası! Yaşlı kadın yangında can verdi

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından Zehra Bursalı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

