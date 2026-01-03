İzmir GEDİZ elektrik kesintisi listesi! 3-4-5 Ocak 2026 İzmir’de elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

İzmir’de elektrik dağıtım şebekesinde yürütülecek planlı çalışmalar nedeniyle yeni yılın ilk günlerinde geniş kapsamlı kesintiler yapılacak. Çalışmalar, belirlenen tarihlerde farklı ilçelerde ve mahallelerde saat aralıklarına göre gerçekleştirilecek.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir’de hafta sonu 3-4 Ocak ve hafta başı 5 Ocak Pazartesi günü birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak:

BUCA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

3 Ocak 2026 tarihinde Buca ilçesinde Çamlıpınar ve Yeşilbağlar mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları yapılacaktır. Bu kapsamda sabah 09.00 ile öğleden sonra 15.00 saatleri arasında elektrik enerjisi geçici olarak kesilecektir. Kesintiden Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı ile çok sayıda sokak etkilenecektir.

Aynı tarihte Akıncılar ve İnkılap mahallelerinde de benzer çalışmalar yürütülecek olup, bu bölgelerdeki elektrik kesintileri 09.00 ile 15.00 saatleri arasında uygulanacaktır. Akdoğan Caddesi ve çevresindeki sokaklarda kesinti süresince enerji verilemeyecektir.

3 Ocak 2026 tarihinde Mustafa Kemal Mahallesi’nde gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle elektrik kesintisi 10.00 ile 16.00 saatleri arasında yaşanacaktır.

5 Ocak 2026 tarihinde ise Belenbaşı ve Kırklar mahallelerinde sabah 09.00 ile 13.00 saatleri arasında, Karacaağaç Mahallesi’nde ise 12.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Güzelbahçe ilçesinde 3 Ocak 2026 tarihinde Yalı Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları yapılacaktır. Bu nedenle 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Aynı mahallede 5 Ocak 2026 tarihinde de benzer çalışmalar devam edecek olup, Mithatpaşa Caddesi ve çevresindeki sokaklarda yine sabah 09.00 ile öğleden sonra 15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecektir.

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

3 Ocak 2026 tarihinde Bornova ilçesinin Kazımdirik Mahallesi’nde yer alan Üniversite Caddesi ve Ankara Caddesi çevresinde sabah 09.00 ile 13.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün Egemenlik Mahallesi’nde iki ayrı zaman diliminde kesinti yapılacaktır. İlk kesinti 14.00 ile 17.00 saatleri arasında belirli sokakları kapsayacak, ikinci kesinti ise Karacaoğlan Mahallesi ile birlikte 13.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

4 ve 5 Ocak 2026 tarihlerinde Kemalpaşa, Gürpınar, Tuna, Meriç, Birlik ve Koşukavak mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları sürdürülecektir. Bu mahallelerdeki elektrik kesintileri sabah 09.00’da başlayacak ve bazı bölgelerde öğle saatlerinde sona erecek, bazı bölgelerde ise 17.00’ye kadar devam edecektir.

ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

3 Ocak 2026 tarihinde Çiğli ilçesinde Yakakent, Güzeltepe, Şirintepe ve Köyiçi mahallelerinde geniş kapsamlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmalar nedeniyle 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Dere Caddesi ve çevresindeki birçok sokak kesintiden etkilenecektir.

BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Bergama ilçesinde 3 Ocak 2026 tarihinde Bozköy, Kurfallı, Sarıdere, Tekkedere, Yenikent, Zeytindağ, Eğrigöl, Çalıbahçe, Koyuneli ve Karahıdırlı mahallelerinde gün içerisinde farklı saatlerde planlı elektrik kesintileri yapılacaktır. Bazı kesintiler kısa süreli olup 30 dakika ile 1 saat arasında değişirken, bazı bölgelerde kesinti süresi birkaç saati bulacaktır.

4 Ocak 2026 tarihinde Göçbeyli, Kadıköy ve Alibeyli mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

5 Ocak 2026 tarihinde ise Küçükkaya, Eğrigöl, Yenikent ve çevre kırsal mahallelerde sabah saatlerinden itibaren başlayacak kesintiler öğleden sonra sona erecektir. Ayrıca Bölcek, Kadıköy, Cumalı ve Osmaniye mahallelerinde 12.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

3 Ocak 2026 tarihinde Aliağa ilçesinde Zeytindağ ve Şakran Sayfiye mahallelerinde farklı saat dilimlerinde planlı elektrik kesintileri yapılacaktır. Sabah saatlerinde başlayan kesintiler bazı bölgelerde öğleye kadar, bazı bölgelerde ise öğleden sonra 15.30’a kadar sürecektir.

BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

3 Ocak 2026 tarihinde Bayraklı ilçesinin Çay Mahallesi’nde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Ocak 2026 tarihinde Yamanlar ve Orgeneral Nafiz Gürman mahallelerinde daha kapsamlı çalışmalar yapılacak olup, bu bölgelerde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacaktır.

KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Kiraz ilçesinde 3 Ocak 2026 tarihinde Altınoluk, Sarıkaya, Karaburç ve Çayağzı mahallelerinde sabah 09.30 ile 16.30 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün Aydoğdu, Çömlekçi, Suludere, Çanakçı ve Başaran mahallelerinde de 10.00 ile 16.30 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

4 Ocak 2026 tarihinde Yeni, Hisar, Ceritler, İstiklal, Kırköy ve Cumhuriyet mahallelerinde öğleden sonra başlayacak ve 17.00’ye kadar sürecek elektrik kesintileri planlanmıştır.

5 Ocak 2026 tarihinde ise İğdeli Mahallesi’nde 09.15 ile 16.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır. Kırsal mahallelerde kesinti süresi şehir merkezine göre daha uzun olabilecektir.

TİRE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

3 ve 5 Ocak 2026 tarihlerinde Tire ilçesinin Fatih ve İbni Melek mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları yapılacaktır. Elektrik kesintileri sabah saatlerinde başlayacak ve yaklaşık olarak 16.00’ya kadar sürecektir.

ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Ödemiş ilçesinde 3, 4 ve 5 Ocak 2026 tarihlerinde Üç Eylül, Yolüstü, Umurbey, Hürriyet, Pirinççi ve Kazanlı mahallelerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Kesintiler genellikle sabah 09.00 civarında başlayacak ve öğleden sonra 16.00’ya kadar devam edecektir.

TORBALI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

3 ve 5 Ocak 2026 tarihlerinde Torbalı ilçesinde Gazi Mustafa Kemal, Ortaköy ve Karakuyu mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmalar nedeniyle elektrik kesintileri 09.00 ile 15.00 saatleri arasında uygulanacaktır.

SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Seferihisar ilçesinde 3 ve 5 Ocak 2026 tarihlerinde Payamlı, Cumhuriyet, Gödence, Gölcük, Bademler, Efemçukuru, Kavacık ve Çamtepe mahallelerinde geniş kapsamlı şebeke yenileme çalışmaları yapılacaktır. Kesintiler sabah saatlerinde başlayacak ve bazı bölgelerde akşam saatlerine kadar sürebilecektir.

KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Kemalpaşa ilçesinde 3 ve 4 Ocak 2026 tarihlerinde Ulucak İstiklal, Ulucak Cumhuriyet, Akalan, Aşağıkızılca, Çambel, Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet, Yukarıkızılca Merkez ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinde sabah saatlerinden itibaren planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Kesintiler çoğunlukla öğle saatlerinde sona erecektir.

MENDERES ELEKTRİK KESİNTİLERİ

3 Ocak 2026 tarihinde Menderes ilçesinde Özdere Cumhuriyet, Ahmetbeyli ve Çile mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

5 Ocak 2026 tarihinde Karabağlar ilçesinde Vatan, Refet Bele ve Tahsin Yazıcı mahallelerinde planlı elektrik kesintileri yaşanacaktır. Kesintiler bazı bölgelerde sabah saatlerinde, bazı bölgelerde ise öğleden sonra başlayacaktır.

KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

5 Ocak 2026 tarihinde Karşıyaka ilçesinde Cumhuriyet ve Örnekköy mahallelerinde sabah 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KONAK ELEKTRİK KESİNTİLERİ

5 Ocak 2026 tarihinde Konak ilçesinde Ulubatlı, Çamkule, Aydoğdu, Ufuk, Atamer, Çınartepe, Mehmet Akif ve Saygı mahallelerinde planlı elektrik kesintileri yapılacaktır. Kesintiler sabah saatlerinde başlayacak ve bazı mahallelerde 17.00’ye kadar devam edecektir.

BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

4 Ocak 2026 tarihinde Bayındır ilçesinde Yusuflu, Yakacık, Fatih ve Buruncuk mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİLERİ

5 Ocak 2026 tarihinde Çeşme ilçesinde Çiftlik, Ovacık, Şehit Mehmet, Musalla, Altınkum, Çakabey ve Alaçatı mahallelerinde çok geniş kapsamlı planlı elektrik kesintileri yapılacaktır. Kesintiler sabahın erken saatlerinde başlayacak, bazı bölgelerde öğle saatlerinde sona erecek, bazı bölgelerde ise öğleden sonra devam edecektir.

KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİLERİ

5 Ocak 2026 tarihinde Karaburun ilçesinde Tepeboz, Hasseki, Merkez ve Bozköy mahallelerinde sabah ve öğleden sonra saatlerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.