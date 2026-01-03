Çanakkale açıklarında deprem! AFAD duyurdu

Ege Denizi'nde gece yarısı deprem paniği yaşandı.

ÇANAKKALE AÇIKLARINDA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.22'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

AFAD depremin 8,55 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin Ege Denizi'nde Midilli Adası açıklarında meydana geldiğini ve 3,8 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.