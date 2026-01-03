Ankara'da kış ortası su kesintileri sürüyor! ASKİ'den 9 ilçeye uyarı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, yarın saat 00.00-09.00 arasında su kesintisi yapılacak mahalleleri duyurdu.

9 SAATLİK KESİNTİ SÜRESİ

Son dönemde etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle su temin sistemlerinde zaman zaman geçici aksaklıklar yaşanabildiği belirten ASKİ, saat 00.00-09.00 arasında belirtilen mahallelerde zaman zaman yapılacak kesintilere dair uyarılarda bulundu.

ÇAMLIDERE BARAJI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Su verilmeye başlanmasının ardından yüksek kotlara ulaşım sürecinin biraz zaman alacağı kaydedildi.

Çamlıdere Barajı su alma yapısında yürütülen kapasite artırıcı çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtilen duyuruda, bu çalışmaların birkaç gün içinde tamamlanmasının planlandığı bildirildi. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla benzer aksaklıkların büyük ölçüde önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

ANKARA'DA SU KESİNTİSİ YAPILACAK MAHALLELER

Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:

"Keçiören: Basın Evleri (alt kotları), Kamil Ocak (alt kotları), Gümüşdere, Kavacık Subayevleri (alt kotları), Yeşiltepe ve Şenyuva (üst kotları), Yayla (Porsuk Caddesi ile 1436 Sokak arası), Atapark, Ufuktepe, Osmangazi, Kanuni, Bademlik, Hisar, Kafkas, Karşıyaka, Kösrelik.

Çankaya: Koru (alt kotları), Alacaatlı (alt kotları), Ümit, Mutlukent, Ahmet Taner Kışlalı, Kavaklıdere, Esatoğlu, Bademlidere, Kazım Özalp, Büyükesat.

Yenimahalle: Demetevler, Varlık, Ragıp Tüzün, Işınlar, Tepealtı, Çarşı, Ostim, Uğur Mumcu, Serhat, Aşağı Yahyalar, Çamlıca (bir kısmı), Demetevler (bir kısmı), Mehmet Akif Ersoy (bir kısmı), Kuzey Yıldızı (bir kısmı).

Mamak: Altınevler, Diriliş, Gülveren, Hürel, Bahçelerüstü, Demirlibahçe, Şafaktepe, Mehtap.

Altındağ: Gültepe, Baraj (üst kotlar), Atıfbey, Örnek, Kale, Zübeyde Hanım, Aydınlıkevler.

Sincan: Ulubatlı Hasan, Gazi Osman Paşa, Fatih, Ahi Evran, Tuğla Ocakları Mevki, Törekent Seyirce Mevki.

Etimesgut: Bağlıca, Yenibağlıca, Yapracık, Aşağıyurtçu, Yukarıyurtçu, Atayurt, Turkuaz, Alsancak, İstasyon, 30 Ağustos, Ayyıldız, Oğuzlar.

Gölbaşı: Ballıkpınar, Hacılar, Hacı Hasan, Hacımuratlı, Gökçehöyük, İkizce, Oyaca Yeşilçam, Oyaca Akarsu, Karşıyaka (bir kısmı).

Pursaklar: Mimar Sinan, Yunus Emre, Tevfik İleri, Ayyıldız, Merkez, Fatih, Saray Cumhuriyet, Saray Fatih, Karacaören."