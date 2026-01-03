Şamil Tayyar'dan hükümete vergi çağrısı: Kayıt dışı ekonomiyle böyle mücadele edilemez

Türkiye ekonomisinin en büyük sorunlarından birisi olan ve hemen her kesimi etkileyen enflasyonu tek haneye indirmek için hükümetin sıkı tedbirleri sürerken bir yandan da sinsi yasa dışı hamlelerle ilgili soruşturmalar genişliyor.

Yasa dışı bahis, kara para aklama ve farklı dolandırıcılık eylemleriyle hem devletin hem de vatandaşın parası heba edilirken yapılan operasyonlarda çok sayıda kişi tutuklandı, pek çok mal varlığına da el konuldu. Ekonomideki kirliliğin giderilmesi için canla başla yürütülen çalışmaların yanında vatandaş da vergilendirme politikalarından şikayetçi durumda.

2 ÖRNEKLE ANLATTI

Konuyla ilgili TGRT Haber'in Medya Kritik programında önemli değerlendirmeler yapan Şamil Tayyar, hükümete de hem bir öneride bulundu hem de eleştirisini ortaya koydu.

Tayyar "Kurumlar vergisini, gelir vergisini, çifte ÖTV'leri, KDV'leri, tapu harçlarını bu kadar yüksek oranda tutarak kayıt dışı ekonomi ile mücadele edemezsiniz." diyerek köklü bir reforma ihtiyaç olduğunu söyledi.

Örnekler üzerinden ekonomideki tabloyu açıklayan Şamil Tayyar "100 bin liralık alışveriş yaptığınızda yüzde 20 KDV ile 120.000 lira oluyor. Şimdi siz o KDV'den vazgeçtiğinizde 20.000 liralık bir avantajınız oluyor. Ne yapıyorsunuz? İster istemez işlem yaptığınız kişilerle ya da işletmeyle pazarlık yapıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Tayyar, sözlerinin devamını şu cümlelerle getirdi: "Faturasız satın alma işlemi gerçekleştirdiğinizde 100 bin liralık işlemde kârınız 20 bin TL. Bu ciddi bir rakam. Bunu makul seviyelere çekersiniz. Ondan sonra uygulayabileceğiniz her türlü katı tedbiri ortaya koyarsınız."

"YURT DIŞINDAN GELEN ARAÇLARDA ÇİFTE VERGİLENDİRME OLUR MU?"

Türkiye'de satılan sıfır otomobiller üzerinden de misal veren Tayyar "Bugün yurt dışından gelen araçlarda, Allah rızası için, çifte vergilendirme olur mu? ÖTV uyguluyorsunuz. Vergi koyduğunuz rakam üzerinden tekrar bir KDV alıyorsunuz. Şimdi arabanın geliş fiyatına bakıyorsunuz, satın aldığınız fiyata bakıyorsunuz. İster istemez kayıt dışılığı teşvik ediyor bu." dedi.

"OPERASYONLARIN ÖNEMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM AMA..."

Ekonomiyle ilgili yapılan operasyonların önemli olduğunu belirten Tayyar "Eğer milli gelirin üçte biri kadar büyük ölçekte bir kayıt dışı ekonomiden söz ediyorsak ve bunu kayıt altına alacaksak bunun operasyonlarla sınırlı kalmaması, sağlam bir kamusal, finansal ve idari reforma ihtiyaç olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"ASIL PROBLEM SUÇ OLUŞMADAN MESELEYİ ÇÖZMEKTE"

Tayyar, ses getirecek açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü: "Sonuçta emniyetin ve savcılığın harekete geçtiği nokta da sonuç kısmıdır. Yani bir suç oluştuktan sonra devreye giriyorlar. Oysa asıl, suç oluşmadan bu meseleyi daha kolaydan ve kestirmeden çözebilecek yöntemleri bulmak gerekiyor. Bunun için de bir reforma ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.

"KURUMLAR VERGİSİ'Nİ, GELİR VERGİSİ'Nİ, ÖTV'LERİ, KDV'LERİ YÜKSEK ORANDA TUTARAK KAYIT DIŞIYLA MÜCADELE EDEMEZSİNİZ"

Siz kurumlar vergisini, gelir vergisini, çifte ÖTV'leri, KDV'leri, tapu harçlarını bu kadar yüksek oranda tutarak kayıt dışı ekonomi ile mücadele edemezsiniz. Sizin sistemi revize etmeniz lazım. Vergi sisteminin, iktisadi sisteminin, finans sisteminin kayıt dışılığı teşvik edici ya da zorunlu hale getirici bir noktadan çıkması gerekir.

Ödenemeyecek, altından kalkılamayacak yükleri toplumun üzerine yıkarsanız toplum bir şekilde bir kaçış noktası arayacak. Onun için de sistemin de buna uygun olması gerekir. Ne yazık ki biz de vergileri ne kadar çok artırırsak tahsilat o kadar artar diye bakıyoruz. Ben aksini iddia ediyorum. Vergi oranlarını düşürün. Herkesin ensesine yapışın."