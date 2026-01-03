Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Şamil Tayyar'dan hükümete vergi çağrısı: Kayıt dışı ekonomiyle böyle mücadele edilemez

Temiz bir Türkiye ekonomisi için bahisten, kara para aklamaya kadar pek çok soruşturma sürerken Şamil Tayyar'dan hükümete ses getirecek bir çağrı geldi. Yüksek vergi oranlarına dikkat çeken Tayyar "Kayıt dışıyla böyle mücadele edilemez." dedi. Tayyar ayrıca "Vergi oranlarını düşürün. Herkesin ensesine yapışın." çağrısında bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
03.01.2026
saat ikonu 01:22
|
GÜNCELLEME:
03.01.2026
saat ikonu 01:45

Türkiye ekonomisinin en büyük sorunlarından birisi olan ve hemen her kesimi etkileyen enflasyonu tek haneye indirmek için hükümetin sıkı tedbirleri sürerken bir yandan da sinsi yasa dışı hamlelerle ilgili soruşturmalar genişliyor.

Yasa dışı bahis, kara para aklama ve farklı dolandırıcılık eylemleriyle hem devletin hem de vatandaşın parası heba edilirken yapılan operasyonlarda çok sayıda kişi tutuklandı, pek çok mal varlığına da el konuldu. Ekonomideki kirliliğin giderilmesi için canla başla yürütülen çalışmaların yanında vatandaş da vergilendirme politikalarından şikayetçi durumda.

2 ÖRNEKLE ANLATTI

Konuyla ilgili TGRT Haber'in Medya Kritik programında önemli değerlendirmeler yapan Şamil Tayyar, hükümete de hem bir öneride bulundu hem de eleştirisini ortaya koydu.

Tayyar "Kurumlar vergisini, gelir vergisini, çifte ÖTV'leri, KDV'leri, tapu harçlarını bu kadar yüksek oranda tutarak kayıt dışı ekonomi ile mücadele edemezsiniz." diyerek köklü bir reforma ihtiyaç olduğunu söyledi.

Şamil Tayyar'dan hükümete vergi çağrısı: Kayıt dışı ekonomiyle böyle mücadele edilemez

Örnekler üzerinden ekonomideki tabloyu açıklayan Şamil Tayyar "100 bin liralık alışveriş yaptığınızda yüzde 20 KDV ile 120.000 lira oluyor. Şimdi siz o KDV'den vazgeçtiğinizde 20.000 liralık bir avantajınız oluyor. Ne yapıyorsunuz? İster istemez işlem yaptığınız kişilerle ya da işletmeyle pazarlık yapıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Tayyar, sözlerinin devamını şu cümlelerle getirdi: "Faturasız satın alma işlemi gerçekleştirdiğinizde 100 bin liralık işlemde kârınız 20 bin TL. Bu ciddi bir rakam. Bunu makul seviyelere çekersiniz. Ondan sonra uygulayabileceğiniz her türlü katı tedbiri ortaya koyarsınız."

"YURT DIŞINDAN GELEN ARAÇLARDA ÇİFTE VERGİLENDİRME OLUR MU?"

Türkiye'de satılan sıfır otomobiller üzerinden de misal veren Tayyar "Bugün yurt dışından gelen araçlarda, Allah rızası için, çifte vergilendirme olur mu? ÖTV uyguluyorsunuz. Vergi koyduğunuz rakam üzerinden tekrar bir KDV alıyorsunuz. Şimdi arabanın geliş fiyatına bakıyorsunuz, satın aldığınız fiyata bakıyorsunuz. İster istemez kayıt dışılığı teşvik ediyor bu." dedi.

Şamil Tayyar'dan hükümete vergi çağrısı: Kayıt dışı ekonomiyle böyle mücadele edilemez

"OPERASYONLARIN ÖNEMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM AMA..."

Ekonomiyle ilgili yapılan operasyonların önemli olduğunu belirten Tayyar "Eğer milli gelirin üçte biri kadar büyük ölçekte bir kayıt dışı ekonomiden söz ediyorsak ve bunu kayıt altına alacaksak bunun operasyonlarla sınırlı kalmaması, sağlam bir kamusal, finansal ve idari reforma ihtiyaç olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"ASIL PROBLEM SUÇ OLUŞMADAN MESELEYİ ÇÖZMEKTE"

Tayyar, ses getirecek açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü: "Sonuçta emniyetin ve savcılığın harekete geçtiği nokta da sonuç kısmıdır. Yani bir suç oluştuktan sonra devreye giriyorlar. Oysa asıl, suç oluşmadan bu meseleyi daha kolaydan ve kestirmeden çözebilecek yöntemleri bulmak gerekiyor. Bunun için de bir reforma ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.

"KURUMLAR VERGİSİ'Nİ, GELİR VERGİSİ'Nİ, ÖTV'LERİ, KDV'LERİ YÜKSEK ORANDA TUTARAK KAYIT DIŞIYLA MÜCADELE EDEMEZSİNİZ"

Siz kurumlar vergisini, gelir vergisini, çifte ÖTV'leri, KDV'leri, tapu harçlarını bu kadar yüksek oranda tutarak kayıt dışı ekonomi ile mücadele edemezsiniz. Sizin sistemi revize etmeniz lazım. Vergi sisteminin, iktisadi sisteminin, finans sisteminin kayıt dışılığı teşvik edici ya da zorunlu hale getirici bir noktadan çıkması gerekir.

Şamil Tayyar'dan hükümete vergi çağrısı: Kayıt dışı ekonomiyle böyle mücadele edilemez

Ödenemeyecek, altından kalkılamayacak yükleri toplumun üzerine yıkarsanız toplum bir şekilde bir kaçış noktası arayacak. Onun için de sistemin de buna uygun olması gerekir. Ne yazık ki biz de vergileri ne kadar çok artırırsak tahsilat o kadar artar diye bakıyoruz. Ben aksini iddia ediyorum. Vergi oranlarını düşürün. Herkesin ensesine yapışın."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü! CHP'den ayrılan Hasan Ufuk Çakır 2 belediye başkanıyla AK Parti'ye geçiyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bankalara yazı gönderildi! 15 Ocak'ta kredi kartıyla temassız işlem limiti değişiyor
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.