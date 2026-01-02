Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü! CHP'den ayrılan Hasan Ufuk Çakır 2 belediye başkanıyla AK Parti'ye geçiyor

Halk TV tarafından hedefe konulan ve partisi CHP'nin de kendisine destek çıkmamasıyla ipleri kopararak CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır AK Parti'ye geçiyor. 2 CHP'li belediye başkanının da AK Parti'ye katılacağı açıklandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇAKIR İLE GÖRÜŞTÜ

TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Çakır ile yaptığı görüşmeyi kamuoyuyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çakır'ı Külliye'de kabul ettiğini söyleyen Atik, görüşmenin sonunda transferde anlaşıldığını belirtti.

2 CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI İLE AK PARTİ'YE GEÇECEK

Çakır'ın ailesinin merkez sağdan gelen bir kökene sahip olduğunu belirten Atik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Madem öyle neden CHP'ye gittin neden AK Parti'ye gelmedin?" diye sonrduğunu belirtti. Atik "Hasan Ufuk Çakır CHP'den kırgın ayrıldı. Çakır, Erdoğan'a 'Ben bu hayasız adamlardan kurtarın' demiş." diyerek yaşananları aktardı. Atik ayrıca 2 CHP'li belediye başkanının da katılacağını ve rozetlerini önümüzdeki AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takacağını söyledi.

