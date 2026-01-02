Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü! CHP'den ayrılan Hasan Ufuk Çakır 2 belediye başkanıyla AK Parti'ye geçiyor

Partisi CHP'ye yönelik yaptığı eleştirilerin ardından ihracı istenmesiyle istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü açıklandı. Çakır'ın 2 CHP'li belediye başkanı ile birlikte AK Parti'ye katılımı bekleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Banu Iriç
|
GİRİŞ:
02.01.2026
saat ikonu 22:53
|
GÜNCELLEME:
02.01.2026
saat ikonu 22:53

Halk TV tarafından hedefe konulan ve partisi CHP'nin de kendisine destek çıkmamasıyla ipleri kopararak CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır AK Parti'ye geçiyor. 2 CHP'li belediye başkanının da AK Parti'ye katılacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü! CHP'den ayrılan Hasan Ufuk Çakır 2 belediye başkanıyla AK Parti'ye geçiyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇAKIR İLE GÖRÜŞTÜ

TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Çakır ile yaptığı görüşmeyi kamuoyuyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çakır'ı Külliye'de kabul ettiğini söyleyen Atik, görüşmenin sonunda transferde anlaşıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü! CHP'den ayrılan Hasan Ufuk Çakır 2 belediye başkanıyla AK Parti'ye geçiyor

2 CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI İLE AK PARTİ'YE GEÇECEK

Çakır'ın ailesinin merkez sağdan gelen bir kökene sahip olduğunu belirten Atik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Madem öyle neden CHP'ye gittin neden AK Parti'ye gelmedin?" diye sonrduğunu belirtti. Atik "Hasan Ufuk Çakır CHP'den kırgın ayrıldı. Çakır, Erdoğan'a 'Ben bu hayasız adamlardan kurtarın' demiş." diyerek yaşananları aktardı. Atik ayrıca 2 CHP'li belediye başkanının da katılacağını ve rozetlerini önümüzdeki AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü! CHP'den ayrılan Hasan Ufuk Çakır 2 belediye başkanıyla AK Parti'ye geçiyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır Özgür Özel'i topa tuttu
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır'dan Özgür Özel'e: Mezarlıkta rakı içenlere lanet olsun
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.