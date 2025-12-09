Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
11°
Editor
 Banu İriç

CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır Özgür Özel'i topa tuttu

CHP'de Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, TGRT Haber yayınına katılarak partisinin kendisini yalnız bıraktığı süreçle ilgili kızgınlığını dile getirdi. Halk TV'nin kendisi aleyhine yayınlar yaptığını aktaran Çakır, yönetimin kendisine destek olmadığını belirtti. Çakır, Özgür Özel'e yönelik yazdığı mektubunu da savunarak eleştirilerde bulundu.

KAYNAK:
Banu Iriç
|
GİRİŞ:
09.12.2025
22:48
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
22:52

Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, partisi CHP'nin kendisini kararı almasının ardından kararı aldı. Bu gelişme üzerine Taksim Meydanı programına katılan Çakır partisine sitemlerini dile getirdi.

CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır Özgür Özel'i topa tuttu

HALK TV'YE TEPKİ GÖSTERDİ

'nin kendisi üzerine "sabıkalı" diyerek haber yayımladığını söyleyen Çakır bunun üzerine kanal yönetimini aradığını ancak "Mahkemeye ver" şeklinde yanıt aldığını ifade etti. Çakır bunun üzerine parti yönetimiyle görüşerek "Halk TV'den hakaret yapılırken niye susuyorsunuz?" dediğini ancak kimsenin destek olmadığını ifade etti.

Bu olaydan sonra kendisini savunabilmek adına TGRT Haber'e çıktığını ve hemen ardından CHP'nin Grup Başkanvekili Murat Emir'in arattığını ileterek "Güya benim hakkımı savunacak adam 'Halk TV'yi boşver hallederiz CNN'e katılma." dediğini aktardı. Ancak tüm bunlara rağmen Halk TV'nin yayınlarına devam ettiğini hatta parti lideri Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır'ın peş peşe yayınlara çıktığını ancak kendisi için bir adım atmadıklarını söyledi.

CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır Özgür Özel'i topa tuttu

ÖZGÜR ÖZEL'E: "2 MİTİNG YAPIP SİLİVRİ'YE GİDİYOR"

iddiaları sonrası Özel'e mektup yazan milletvekilleri arasında olan Çakır bu konuda partisini adım atmamakla eleştirerek, "Artık milletin sorunlarına gelin demişiz mektupta. 2 miting yapıyor Silivri'ye gidiyor. Senin başka işin gücün yok mu? Sen milletin ne çektiğini biliyor musun? Sen bu sorunların dışında mısın?" dedi.

Partisinin kendisini ihraç kararı almasıyla istifa ettiğini söyleyen Çakır, yarın basın toplantısı yapacağını söyledi.

Disiplin kuruluna sevk edilen CHP'li vekil Hasan Ufuk Çakır'dan sürpriz karar! Partisinden istifa etti
İddianame partiyi karıştırdı: CHP'li vekillerden Özgür Özel’e yolsuzluk ültimatomu
ETİKETLER
#tgrt haber
#chp
#istifa
#yolsuzluk
#ihraç
#halk tv
#Hasan Ufuk Çakır
#Politika
