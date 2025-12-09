CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır Özgür Özel'i topa tuttu

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, partisi CHP'nin kendisini ihraç kararı almasının ardından istifa kararı aldı. Bu gelişme üzerine TGRT Haber Taksim Meydanı programına katılan Çakır partisine sitemlerini dile getirdi.

HALK TV'YE TEPKİ GÖSTERDİ

Halk TV'nin kendisi üzerine "sabıkalı" diyerek haber yayımladığını söyleyen Çakır bunun üzerine kanal yönetimini aradığını ancak "Mahkemeye ver" şeklinde yanıt aldığını ifade etti. Çakır bunun üzerine parti yönetimiyle görüşerek "Halk TV'den hakaret yapılırken niye susuyorsunuz?" dediğini ancak kimsenin destek olmadığını ifade etti.

Bu olaydan sonra kendisini savunabilmek adına TGRT Haber'e çıktığını ve hemen ardından CHP'nin Grup Başkanvekili Murat Emir'in arattığını ileterek "Güya benim hakkımı savunacak adam 'Halk TV'yi boşver hallederiz CNN'e katılma." dediğini aktardı. Ancak tüm bunlara rağmen Halk TV'nin yayınlarına devam ettiğini hatta parti lideri Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır'ın peş peşe yayınlara çıktığını ancak kendisi için bir adım atmadıklarını söyledi.

ÖZGÜR ÖZEL'E: "2 MİTİNG YAPIP SİLİVRİ'YE GİDİYOR"

Yolsuzluk iddiaları sonrası Özel'e mektup yazan milletvekilleri arasında olan Çakır bu konuda partisini adım atmamakla eleştirerek, "Artık milletin sorunlarına gelin demişiz mektupta. 2 miting yapıyor Silivri'ye gidiyor. Senin başka işin gücün yok mu? Sen milletin ne çektiğini biliyor musun? Sen bu sorunların dışında mısın?" dedi.

Partisinin kendisini ihraç kararı almasıyla istifa ettiğini söyleyen Çakır, yarın basın toplantısı yapacağını söyledi.