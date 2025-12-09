Menü Kapat
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
11°
Politika
Avatar
Editor
 Murat Makas

Disiplin kuruluna sevk edilen CHP'li vekil Hasan Ufuk Çakır'dan sürpriz karar! Partisinden istifa etti

CHP'de Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, partisinden ihraç istemi ile disiplin kuruluna sevk edildi. Hasan Ufuk Çakır, sürpriz bir kararla partisinden istifa etti.

Disiplin kuruluna sevk edilen CHP'li vekil Hasan Ufuk Çakır'dan sürpriz karar! Partisinden istifa etti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.12.2025
15:50
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
16:21

Hasan Ufuk Çakır, kesin ihraç istemiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edildi. Gelişmeler sonrası CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır partisinden etti.

CHP'DEN İSTİFA EDİYOR

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik konuya ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Hasan Ufuk Çakır ile görüşmesini aktaran Fatih Atik, ''Kesin ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edilen Hasan Ufuk Çakır, CHP’den istifa etme kararı aldı. Kendisiyle görüştüğüm Çakır, “Onlar beni ihraç edemez ben CHP’den istifa ediyorum” diye konuştu'' dedi.

Disiplin kuruluna sevk edilen CHP'li vekil Hasan Ufuk Çakır'dan sürpriz karar! Partisinden istifa etti

Hasan Ufuk Çakır, CHP’den istifa kararını yarın basın toplantısıyla açıklayacak.

