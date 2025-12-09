Disiplin kuruluna sevk edilen CHP'li vekil Hasan Ufuk Çakır'dan sürpriz karar! Partisinden istifa etti

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, kesin ihraç istemiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edildi. Gelişmeler sonrası CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır partisinden istifa etti.

CHP'DEN İSTİFA EDİYOR

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik konuya ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Hasan Ufuk Çakır ile görüşmesini aktaran Fatih Atik, ''Kesin ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edilen Hasan Ufuk Çakır, CHP’den istifa etme kararı aldı. Kendisiyle görüştüğüm Çakır, “Onlar beni ihraç edemez ben CHP’den istifa ediyorum” diye konuştu'' dedi.

Hasan Ufuk Çakır, CHP’den istifa kararını yarın basın toplantısıyla açıklayacak.