İddianame partiyi karıştırdı: CHP'li vekillerden Özgür Özel’e yolsuzluk ültimatomu

CHP'de yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin iddianamelerin yayımlanmasıyla beraber milletvekilleri yaşadıkları sıkıntılara dair mektup yazarak Genel Başkan Özgür Özel'e yolladı. 20'nin üzerinde vekilin imzaladığı mektuba TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ulaştı.

"SAHADA SORULARA CEVAP VEREMİYORUZ"

CHP’li vekiller, hem kamuoyunda hem de saha çalışmalarında ısrarla Sorulan yolsuzluk iddialarına cevap vermekte zorlandıklarını hatırlattı. Mektupta, yolsuzluk suçlamalarına rağmen parti yönetiminin belediye başkanları, milletvekilleri ve partili belediye bürokratları hakkında harekete geçmemesi eleştirildi.



“ATATÜRK’ÜN KURDUĞU CHP’Yİ TEMİZLEYİN”



Kendilerini CHP’nin kuruluş felsefesi ve ilkelerine bağlı milletvekilleri olarak tanımlayan imzacılar, Özgür Özel’den Atatürk’ün kurduğu Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi’ni temizlemesini istediler.

Mektupta, isim verilmeden genel başkan yardımcıları Özgür KARABAT ve Burhanettin Bulut’la birlikte iddianamede adı geçen İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer hedef alındı.

Islak imzalı olarak elden teslim edilen mektupta yeralan talep ve eleştiriler şöyle sıralandı:

- Bazı genel başkan yardımcılarının ve milletvekillerinin isimleri belirterek kendisinden yüksek miktarda rüşvet alındığını söyleyen Aziz İhsan Aktaş hakkında suç duyurusunda bulunulması iftira davası açılmalı

- Haklarında ciddi iddialar bulunan partililerle ilgili tahkikat heyeti kurulmalı

- İtirafçı ya da iftiracı konumda olup belediye başkanlarımızın cezaevine girmesine sebep olan partililerin üyeliklerine son verilmeli