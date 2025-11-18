Özgür Özel de aralarında! Dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sunuldu

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması hakkında aralarında CHP lideri Özgür Özel'in de olduğu dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi.
DOKUNULMAZLIK DOSYALARINDAN KİMLERİN İSİMLERİ VAR?
Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen isimler şu şekilde;
- CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel
- DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları
- CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır
- CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel
- CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz
- TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık
- DEM Parti Mardin vekili Kamuran Tanhan
- DEM Parti Siirt vekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş
- DEM Parti Hakkari vekili Onur Düşünmez
- DEM Parti Şırnak vekili Nevroz Uysal Aslan
- DEM Parti Batman vekili Zeynep Oduncu Kutevi
