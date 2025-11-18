Menü Kapat
TGRT Haber
Politika
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Özgür Özel de aralarında! Dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sunuldu

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın da aralarında bulunduğu 11 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sunuldu.

Özgür Özel de aralarında! Dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sunuldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.11.2025
10:42
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
11:33

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması hakkında aralarında CHP lideri Özgür Özel'in de olduğu dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi.

Özgür Özel de aralarında! Dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sunuldu

DOKUNULMAZLIK DOSYALARINDAN KİMLERİN İSİMLERİ VAR?

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen isimler şu şekilde;

  • CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel
  • DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları
  • CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır
  • CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel
  • CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz
  • TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık
  • DEM Parti Mardin vekili Kamuran Tanhan
  • DEM Parti Siirt vekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş
  • DEM Parti Hakkari vekili Onur Düşünmez
  • DEM Parti Şırnak vekili Nevroz Uysal Aslan
  • DEM Parti Batman vekili Zeynep Oduncu Kutevi
