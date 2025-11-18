Devlet Bahçeli resti çekti! "Gerekirse İmralı'ya ben giderim"

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızla ilgili soru işaretlerinin yakında ortadan kalkacağını söyleyen Bahçeli, "Bu elim olayın arkasındaki esrar perdesi elbette aydınlatılacaktır" ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yine tarihi bir açıklamaya imza atan Devlet Bahçeli, sürecin muhataplarından biri olan teröristbaşı Abdullah Öcalan ile doğrudan temas kurulması gerektiğini söyledi. Bahçeli "Gerekirse yanıma 3 arkadaşımı kendi imkanlarımızla İmralı’ya gitmekten ve bir masa etrafında yüz yüze gelmekten imtina etmem" diye konuştu.

GÜRCİSTAN'DAKİ KARGO UÇAĞI KAZASI

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

"Tam bir hafta önce hepimizi yasa boğan elim bir uçak kazası yaşadık. C-130 tipli askeri kargo uçağımız Gürcistan hava sahasında maalesef düşmüştür. 20 kahramanımız şahadete yürümüşlerdir. Üzüntümüz tarifsiz. Her birisinin ayrı hikayesi vardı. Hem asker olarak hem uzmanlık alanlarında iyi yetişmişlerdi.

"ESRAR PERDESİ AYDINLATILACAKTIR"

Bu elim olayın arkasındaki esrar perdesi elbette aydınlatılacaktır. Talep ve beklentimiz de budur. Askeri kargo uçağımızın düşmesinden hemen sonra, maksatlı yorumların iyi niyetten çok uzak olduğu açıktır.

ASKERİ KARGO UÇAĞI DÜŞTÜ MÜ, DÜŞÜRÜLDÜ MÜ?

Dezenformasyon kampanyasının nerelere kadar uzandığı ortadadır. Resmi açıklamayı öğrenme zahmetine tenezzül etmeden, oturduğu yerden bilirkişilik taslayanlar ortadadır. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken dahi yalan söylenlerin insanlıklarından şüphe duyulmalıdır. Askeri kargo uçağımız düştü mü ya da düşürüldü mü sorusunun cevabı elbet belirlenecektir. Zorlu ve sıkıntılı günleri devlet ve millet aleyhine bir dedikodu politikasına çevirenlerin maskesi indirilecektir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Milli birlik ve kardeşlikte kararlıyız. Terörsüz Türkiye tarihi bir fırsat. Devlet ve millet bölünmez bir bütündür. İmralı'ya gidilsin mi gidilmesin mi tartışmalarına artık bir nokta konulmalıdır. Sürecin asıl muhataplarından birisi ile doğrudan temas kurulmayacaksa sonuç nasıl alınacak.

"GEREKİRSE İMRALI'YA BEN GİDERİM"

Herkes İmralı’ya gidilme konusunda 3 maymunu oynarsa alırım yanıma 3 arkadaşımı kendi imkanlarımızla İmralı’ya gitmekten ve bir masa etrafında yüz yüze gelmekten imtina etmem"