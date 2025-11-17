Menü Kapat
17°
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

İBB iddianamesinde yeni detay! Paralar yurt dışına nasıl kaçırıldı? "Yüz milyonlarca dolar Ekrem İmamoğlu'nun"

İBB' ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk ve suç örgütü suçlarıyla başlatılan soruşturmada hazırlanan iddianameden yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.. İddianamede paraların yurt dışına nasıl götürüldüğüne ilişkin ifadelere yer verildi.

İBB iddianamesinde yeni detay! Paralar yurt dışına nasıl kaçırıldı?
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.11.2025
13:38
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
13:41

(İBB) ve 'nun kurduğu ile yapıldığı iddiasına ilişkin hazırlanan iddianamede yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İddianamede; elde edilen paraların yurt dışına nasıl götürüldüğüne ilişkin bazı ifadelere yer verildi.

İBB iddianamesinde yeni detay! Paralar yurt dışına nasıl kaçırıldı? "Yüz milyonlarca dolar Ekrem İmamoğlu'nun"

"LONDRA’DAKİ PARANIN YARISI EKREM İMAMOĞLU'NUN"

Şüpheli Ertan Yıldız’ın 20 Mayıs 2025’deki etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek verdiği ifadesinde, ‘’2024 yılının sonlarında operasyon iddiaları çıkmaya başlanınca Murat Gülibrahimoğlu’nun elde ettikleri paraları kendi uhdesine geçirerek kaçacağı endişesiyle bu şahıstan paraların istendiğini duydum. Fakat Murat Gülibraihmoğlu’nun paraların büyük bir kısmını vermediğini duydum. Zaten 2025 yılı mart ayı gibi de kendisi yurt dışına kaçtı. ’da olduğunu duydum. Londra’da ciddi bir parası olduğunu, bu paralarında yarısının Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu tahmin ediyorum. Bu para tahminimce birkaç yüz milyon dolardır. Bu operasyonlar neticesinde belediye dolayısıyla kamu çok ciddi zarara uğramıştır" dedi.

İBB iddianamesinde yeni detay! Paralar yurt dışına nasıl kaçırıldı? "Yüz milyonlarca dolar Ekrem İmamoğlu'nun"

"PARALAR ÖZEL JET İLE YURT DIŞINA GÖTÜRÜLDÜ"

Şüpheli Sarp Yalçınkaya ise 4 Ağustos 2025’de verdiği ifadesinde, ‘’Murat Gülibrahimoğlu bana hafriyat, döküm, imar ve reklam işlerinden gelen paraların tek bir merkezde toplandığını, kendisine ait özel jeti ile yurt dışına götürüldüğünü, bu sebeple yanında genellikle Ekrem İmamoğlu’nun sürekli iş yaptığı ve İBB’ye ait ihaleleri verdiği kişilerin de olduğunu, ayrıca paraların genellikle Londra’ya götürüldüğünü ifade etmiştir. Toplanan paraların yarısının CHP nezdinde oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Seçim Fonu’na aktarıldığını, diğer yarısının ise Ekrem İmamoğlu’na ait olduğunu, bu işleri yapan ve yöneten A takımının da toplanan paraların toplamından yüzde 20 komisyon aldığını söylemiştir" diye konuştu.

İBB iddianamesinde yeni detay! Paralar yurt dışına nasıl kaçırıldı? "Yüz milyonlarca dolar Ekrem İmamoğlu'nun"

"İKİ ÜÇ GÜNDE BİR ÇUVALLA PARA GETİRİLDİ"

Şüpheli Bayram Yıldırım’ın 3 Temmuz 2025’deki etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek verdiği ifadesine yer verilen iddianamede ‘’Ertan Yıldız'ın evine iki üç günde bir çuvalla para gelirdi. Bu paralar farklı kişiler tarafından getirilmekteydi. Ertan Yıldız’ın kızı Almanya'da okumaktadır. Almanya'daki evinde Yıldız'ın büyük bir kasa yaptırdığını ve uçakla paraların bir kısmını buraya götürdüğünü biliyorum. Yine bodrumda bulunan yazlığında büyük bir kasası vardır. Evinde iki tane kasası vardır. Operasyon zamanı bunların bulunup bulunmadığını bilmiyorum. Operasyondan sonra da Ertan Yıldız'ın evine para gelmeye devam etmiştir’’ İfadelerini kullandı.

