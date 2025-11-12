Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

İBB İddianamesinde dikkat çeken detay! Yurt dışı finansmanları başka hesaplara aktarılmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamenin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nu 'örgüt lideri' olarak konumlandığı iddianamede Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün'ün isimleri 'örgüt yöneticisi' listesinde yer alıyor.

ile Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan 'na yönelik yürütülen '' soruşturması tamamlandı. Hazırlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamede, İmamoğlu'nun 2 bin 430 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Öte yandan hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.

İBB İddianamesinde dikkat çeken detay! Yurt dışı finansmanları başka hesaplara aktarılmış

'YURT DIŞI FİNANSMANLARI PARASAL KAYNAKLARINDAN BİRİ OLARAK KULLANILMIŞTIR'

İddianamede İBB ve İSKİ tarafından kullanılan toplam 14 yurt dışı kaynaklı kredi ve tahvil finansmanlarına ilişkin yapılan inceleme sonucu yurt dışı finansmanlarının amacına aykırı olarak kullanıldığı belirtildi. Kullanılan yurt dışı finansmanlarının yaklaşık yüzde 50'sinin İBB ve ortakları ile proje ile ilgisi olmayan kurum ve kişi hesaplarına aktarıldığı belirtilen iddianamede "İBB ve İSKİ tarafından kullanılan yurt dışı finansmanları Ekrem İmamoğlu'nun kurmuş olduğu suç örgütünün parasal kaynaklarından biri olarak kullanılmıştır. Kullanılan bu finansmanlar amacı dışı kullanılarak buradan gelen parasal kaynak İBB ve ortaklarına aktarılmış buradan da usulsüz ihale ve doğrudan teminler yoluyla "sistem" adını verdikleri yapının ekonomik olarak beslenmesi için oluşturulan havuza gönderilmiştir. Bazı yurt dışı finansmanlardan gelen paralar doğrudan örgüt ile irtibatlı ve soruşturma kapsamında el konulan şirketlere aktarılmıştır" ifadelerine yer verildi.

143 eylemin ayrı ayrı değerlendirildiği iddianamede, 2015 ve 2016 yılları arasında gerçekleşen eylem 1'de Uğur Güngör isimli şahsın kendisini ‘ veren' olarak ihbar ettiği ifade edildi. Güngör ifadesinde "2015 - 2016 yıllarında Beylikdüzü'nde bulunan arsasını Gül İnşaat firmasına kat karşılığı inşaat yapması için verdiğini, firma sahiplerinin Ali Gül, Zafer Gül ve Osman Gül olduğu, Gül İnşaat sahiplerinin konut olarak gözüken yerleri dükkana çevirecekleri ve bu işin de yapılabilmesi için belediyeye rüşvet verilmesi gerektiğinin belirtildiği, rüşvet parasının yarısını kendisinden istediklerini ancak ilk başta kabul etmediğini, rüşvet parasının ise 15 milyon TL olduğunu" ifade etti.

İBB İddianamesinde dikkat çeken detay! Yurt dışı finansmanları başka hesaplara aktarılmış



'İMAMOĞLU'NUN BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÖNEMİNDE ÇOK BÜYÜK SERVET SAHİBİ OLDULAR'

Güngör'ün ifadesinde arsasını kat karşılığı vermesine aracılık eden kişi Gürpınar eski Belediye Başkanı Velittin Küçük ile görüştüğünü ve onun ısrarı üzerine Zafer Gül ile birlikte dönemin Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Murat Çalık ile bir görüşme gerçekleştirdiğini de ifade etti. Mehmet Murat Çalık tarafından kendisinden 15 milyon TL rüşvet talep edildiğini söyleyen Uğur Güngör ifadesinin devamında "Rüşvet vermeyi kabul etmediğini, bunun üzerine Mehmet Murat Çalık'ın kendisine 'buradan çıkarsan bir daha giremezsin' şeklinde tehdit içerikli sözler söylediği, aralarında tartışma ve bağrışmaların yaşandığı esnada dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun da yan tarafta bulunan makam odasından çıkarak 'ne oluyor' diye sinirli şekilde geldiği ve daha sonrasında oradan ayrıldığını" anlattı. Güngör'ün ifadesine göre Mehmet Murat Çalık'ın o dönemde belediye başkan yardımcısı olduğu ancak aslında Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olduğu ve rüşvet işlerini takip ettiği belirtildi. Israr üzerine senet verdiğini de ifadesinde aktaran Güngör "Fatih Keleş'e ödeme yaptıklarını, kalan senetler için ise 13 daire verilmesi konusunda anlaştıklarını, Mehmet Murat Çalık'ın isteği üzerine dairelerin Adem Soytekin'e ait Asoy İnşaat firmasına devredildiği, ilerleyen süreçte ise dairelerden Asoy İnşaat tarafından Gül İnşaat' a devir olduğunu ve dolandırıldığı" ifadelerine yer verdi. Uğur Güngör ifadesinde "O dönemki Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, düşük bir oranla araziyi Gül İnşaat'a verdi. Daha sonra yapılan dairelerin satış bedelleri düşük gösterildi, resmi belirtilmeyen tutarlar Gül İnşaat ile Ekrem İmamoğlu arasında paylaşıldı. İlk projeden sonra, projenin yanındaki arsa da Gül İnşaat' a ihalesiz verildi. İnşaat bittikten sonra Gül İnşaat, belediye hissesine düşen daireleri uzun vadeli çeklerle satın aldı ve çok uzun süre borcunu ödemedi. Bu projeden 500 milyon TL civarında kazanç elde ettiler. Ali Gül, Gül İnşaat'ın sahibidir. Bir projede Ekrem İmamoğlu ile ortaklık yaptılar. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde çok büyük servet sahibi oldular. Büyükçekmece ve Beylikdüzü Belediyelerinde rüşvetle iş yapmaktadır. Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde işleri Fatih Keleş, Adem Soytekin, Murat Çalık, Tuncay Yılmaz üzerinden takip ederdi" şeklinde beyanda bulunduğu aktarıldı.

İBB İddianamesinde dikkat çeken detay! Yurt dışı finansmanları başka hesaplara aktarılmış



Olaya ilişkin beyan veren şüpheli Zafer Gül ise "Ben belediyeye rüşvet verdiğim için pişmanım. Gerçekleşen bu rüşvet çarkı dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından bizzat yönetilmekteydi. Onun bilgisi dahilinde Mehmet Murat Çalık bu süreçleri yönetiyordu'' dedi.

Ekrem İmamoğlu iddianamesinden şifreler! 'İhalelerdeki usulsüzlükler' ortaya çıktı
Başsavcı Akın Gürlek açıkladı! Ekrem İmamoğlu hakkında istenen ceza belli oldu
