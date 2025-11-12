İBB soruşturmasında şok detaylar! 'Kreş bağışı' vaadiyle milyonlarca dolar rüşvet

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yürütülen geniş kapsamlı soruşturma dosyasında ortaya çıkan detaylar şaşkına çevirdi. Belediye projeleri ve ruhsat işlemleri üzerinden ‘kreş bağışı’ adı altında iş insanlarından milyonlarca dolar alındığı ortaya çıktı. Alınan ödemelerin ‘fatura’ veya ‘ihale dışı katkı’ olarak gösterildiği belirtildi.

"KREŞ YAPMIYORLARSA..."

İddianamede yer alan çok sayıda ifade, benzer yöntemlerle gerçekleştirilen ödemelere işaret ediyor:

Dursun Keleş 14/06/2025 tarihli ifadesinde: "2020 yılının başlarında Adem beni aradı. Bana, patron (Ekrem İmamoğlu) arayıp ‘Keleşoğlu bir kreş yapsın’ dediğini söyledi. Bunun üzerine telefonumdan bir arama yaptı, sesini hoparlöre verdi ve bana sus işareti yaptı. Telefondaki kişiye ‘Başkanım, Dursun Keleş’in yanındayım, kreş yapmayacaklarmış, kendisiyle anlaşamıyoruz’ dedi. Bunun üzerine karşıdaki kişinin Ekrem İmamoğlu olduğunu anladım ve ‘Kreş yapmıyorlarsa ben de Keleşoğlu’na o projeyi yaptırmayacağım’ dedi. ‘Başkanım merak etmeyin, ben kendileriyle bir şekilde anlaşacağım’ deyip telefondaki görüşmesini sonlandırdı."

"KREŞ İÇİN 15 MİLYON PARA VERECEKSİN"

Okan Çetindal’ın 10/07/2025 tarihli ifadesinde: "Hatırlamadığım bir tarihte Ayhan Çopuroğlu, marinanın müdürü ve müdür yardımcısı Fuat’ın bulunduğu ortamda Yavuz İlkay ‘Başkanla görüştüm, kreş için 15 milyon para vereceksin’ dedi.

Veysel Erçevik’in 20/08/2025 tarihli ifadesinde: "Adem Soytekin, tam tarihini hatırlayamamakla beraber 2022 veya 2023 gibi beni arayarak Mustafa Keleş ile Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla görüşeceğini, yaptıkları işlere karşılık (kreş, il binası tadilatı vs.) Keleş İnşaattan bağış talebinde bulunacağını belirtti. Mustafa Keleş’in satış ofisine gittim, konuyu ilettim. Mustafa Keleş hakaret ederek bunu kabul etmeyeceğini söyledi."

"1 MİLYON DOLARLIK KISMININ MALİYETİNİ KARŞILAMANI İSTİYOR"

Yakup Öner’in 28/07/2025 tarihli ifadesinde: "Süleyman Çetinsaya’nın İBB bünyesinde Boğaziçi İmar’da, siluet onayında, imar planı işlerinde (Profilo AVM, Emirgan’daki iskanlı yapısını güçlendirme işi, Vadi İstanbul projesine yol planlama onayı, İstanbul’un değişik yerlerindeki onlarca proje hakkındaki belediyeyle ilgili yasal işler), ulaşım ve yol yapım işlerinin yapılması karşılığında 5 kreş yaptığını birçok yerde söylemesi Ekrem İmamoğlu’nun kulağına gitmiş. Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş’i çağırarak, ‘Bu adamın bir sürü işi var, her yerde ben 5 tane kreş yaptım diye geziyormuş. Ne yapıp ne yapmadığını bir çalışın’ demiş. Bunun üzerine Fatih Keleş, kreşlerle ilgili gerekli evrakları ilgili birimlerden alarak beni çağırdı. Bana ‘Süleyman Çetinsaya bugüne kadar 2 kreş yapmış. Başkan kız yurdunun 1 milyon dolarlık kısmını karşılamasını istiyor’ diyerek Ekrem İmamoğlu’nun talimatını bana iletti. Yaptığımız görüşmede ‘Başkan, kız yurdu inşaatının 1 milyon dolarlık kısmının maliyetini karşılamanı istiyor’ dedim. Kendisi bu talebi kabul ederek yanımdan ayrıldı."

"BELEDİYE ADINA BİR KREŞ YAPTIRMAMIZI İSTEDİ"

Nahit Kiler isimli şahsın Cumhuriyet Başsavcılığına vermiş olduğu ifadesinde: "Uzun yıllardır inşaat alanında faaliyet göstermekteyiz. Bana göstermiş olduğunuz ve Adem Soytekin isimli şahsın dosyanıza ibraz ettiği çekleri gördüm. Bu çekler bizim şirketimize aittir. Ben Adem Soytekin isimli şahsı tanımam. Kendisiyle herhangi bir ticari ilişkim de olmamıştır. Tam yılını hatırlamamakla beraber 2017 yılının sonlarına doğru o dönem Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Murat Çalık beni belediye binasına çağırdı. Bana Beylikdüzü’nde birçok inşaat yaptığımızı, belediye adına bir kreş yaptırmamızı istedi. Ben kendisine bizim birçok işimiz var, kreş yapımıyla kendimiz uğraşamayız dedim. Bunun üzerine kendisi bana, ‘Bizim kreş yaptırdığımız bir firma var, onlar sizinle iletişime geçer, masraflarını sizden alır’ dedi. Sonrasında kimin geldiğini bilmemekle beraber dosyada bulunan çekleri inşaatı yapan firmaya verdik. Bizden alınan çekler karşılığında herhangi bir kreş yapıldı mı, elimde bir belge yoktur."

YOLLANAN TUTARLAR KREŞ BAĞIŞI OLARAK ALINDI

Etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt yöneticisi şüpheli Adem Soytekin’in beyanında; "Makyol firmasından kendi şirketi Asoy İnşaat’a 4 milyon 720 bin TL tutarında ödeme yapıldığını beyan etmiştir. Bu ödemenin görünürde ‘İBB’ye kreş bağışı’ olarak gösterildiği, ancak ihalesiz ve bağış sözleşmesi olmadan yapılan bu ödemenin gerçekte örgüt finansmanına yönelik örtülü bir aktarım olduğu anlaşılmıştır. Şüpheli Adnan Çebi her ne kadar ifadesinde bu paranın ‘hayır işi’ kapsamında olduğunu savunmuşsa da, söz konusu ödemenin ihale dışı ve kayıtsız biçimde yapıldığı, bu yönüyle örgüte finansman sağlama niteliğinde olduğu değerlendirilmiştir. Bu para transferine ilişkin dekontlar ve banka kayıtları dosyaya girmiş olup, ‘bağış’ olarak gösterilen meblağın aslında ihale dışı, kayıtsız bir ödeme olduğu, şüpheli Adnan Çebi’nin İBB içerisindeki örgüt yapılanmasına mali destek sağladığı anlaşılmıştır."

"BELEDİYEYE YARDIM YAPMAM İSTENDİ"

Serkan Aydın’ın 23/10/2025 tarihli alınan ifadesinde; "Vega Hereko isimli firmayı devraldığımdan önce veya sonrası net hatırlamıyorum fakat Aykut Erdoğdu ile yaptığım bir görüşmede İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kreş projesi olduğunu bununla ilgili belediyeye yaklaşık 1.000.000,00 ABD doları bağış yapmamı istedi. Yapılacak kreşlerden birine babamın adının verileceğini bana söyledi. Para çıkışı bana yapıldı. Ben de bu parayı İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yapacağı kreşler için bağış yapmamı isteyen Aykut Erdoğdu’ya elden verdim. Başka çaremiz kalmadığı ve taahhütler bizi zora soktuğu için mecburen ödeme yapmak zorunda kaldım. Mağdurum ve şikayetçiyim."

Abdulkerim Fırat isimli şahsın Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesinde; "İBB İmar Daire Başkanı Gürkan Akgün’ün makam odasında gerçekleşen görüşmede bizden siluet onayı karşılığı para istedi. Ben buna itiraz ettim. Halka açık şirket olmamız sebebiyle bunun mümkün olmayacağını söyledim. Bunun üzerine bir şekilde bize yardım etmeniz gerekiyor, o zaman kreş yapın teklifinde bulundu. Ben de geldiğimiz aşama yaşadığımız gecikme, banka kredileri, müşterilere verilen taahhütler ve resmi süreçlerde göz önünde bulundurulduğunda zorunlu olarak istemeden, mecburen, resmi olması şartı ile kreş yapabileceğimizi, bunun için bize yapılacak kreşin arsasının teslimi talep ettim. Kendisi bunu üzerine kreş inşaatının da süre alacağını, bu sebeple anılan süreçlerin bir yılı bulabileceğini, netice olarak yapılmakta olan bazı kreşlerin inşaat malzemelerinin temini için fatura karşılığı ödeme yapmamızı istedi. Bun konuda bu talebe mecburen protokol yapılması ve resmi olması karşılığında evet demek zorunda kaldım."

MİLYONLARCA LİRALIK ÇEKLER

Fatih Erdoğan isimli şahsın Cumhuriyet Başsavcılığınca vermiş olduğu ifadesinde; "İstanbul'a ilk gayrimenkul projemizle giriş yaptığımız dönemdi ve ruhsat süreçlerimizi tam ve eksiksiz bir şekilde yerine getirdiğimiz halde ki ilgili proje bir Emlak Konut projesi olduğu için önce Emlak Konut'tan sonra il ve ilçe belediyesinden geçen süreçler sonucunda bütün proje olarak hiçbir eksiğimiz olmamasına rağmen aylarca, 1 yıla yakın siluet onayı diye bir sebeple ruhsatlarımızın bekletildiğini biliyorum. Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Abdülkerim Fırat o dönem bu sorunu çözmek için yoğun çaba harcadığı ve bunun sonucunda bir resmi kreş bağışıyla bu işi çözüme kavuşturmasını mecburi olarak şirket olarak kabul etmek zorunda kaldık."



Remzi Baka 29.09.2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan ifadesinde; "2021 yılı haziran ayında İbrahim Bülbüllü beni aradı. İBB olarak kreş yaptırdıklarını, bu kapsamda müteahhitlerden ricada bulunup destek istediklerini söyleyerek benden kreş yapmamı veya bunun için para vermemi talep etti. Kendisine ne kadara mal olduğunu sorduğumda bana yaklaşık 5 milyon TL civarında maliyeti olacağını, kabul etmem halinde ilgili kişilerin benimle iletişim kuracağını söyledi. Parayı resmi vereceğimi, bunun karışlığında fatura kesip kesemeyeceklerini sordum. İnşaatta kullanılacak malzemeler için 409 fatura kesebileceklerini söyledi. Verdiği banka hesabına 06.07.2021 tarihinde 1 milyon 500 bin TL havale ettim. Bunun dışında 1 milyon 500 bin TL, 1 milyon 500 bin TL, 1 milyon 400 bin TL bedelli olmak üzere 3 adet çek verdim."



Adem Altıntaş 11.09.2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinde; "CHP İmar Komisyon Üyesi ve BİMTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Resul Emrah Şahan’la yaptığım görüşmede imar değişikliği ile ilgili bir kreş yapılmasını şart koştu. Bu kreş için bilgisini verdiği kişi ile telefonla görüşüp işin sahibinin bilgisi (Demir Vakfı) dahilinde beni yönlendirdikleri firmaya kreş yapılması için çek ile ödeme yaptım."

Savcılık, bu beyanların tamamının bir sistematik ağın parçası olduğuna dikkat çekti. ‘Kreş bağışı’ adı altında alınan paraların belediye adına değil, ‘örgütsel finansman’ amacıyla toplandığı değerlendirildi.