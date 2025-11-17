Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

İBB iddianamesiyle ilgili bomba iddia! 'Dosya genişleyecek, şüpheli sayısı artacak'

Gazeteci Şamil Tayyar, İBB ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmada hazırlanan mevcut iddianamenin ardından en az iki ek iddianamenin daha geleceğini öne sürdü. Tayyar ayrıca ek iddianamelerle birlikte şüpheli sayısının da artacağını belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İBB iddianamesiyle ilgili bomba iddia! 'Dosya genişleyecek, şüpheli sayısı artacak'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 10:09

(İBB) ve 'na yönelik hazırlanan iddianameyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci , soruşturmanın genişleyeceğini öne sürdü. Mevcut iddianamenin ardından en az iki ek iddianamenin daha geleceğini belirten Tayyar, şüpheli sayısının da artacağını ifade etti.

İBB iddianamesiyle ilgili bomba iddia! 'Dosya genişleyecek, şüpheli sayısı artacak'

"ŞÜPHELİ SAYISI ARTACAKTIR"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

İBB iddianamesi, artık mahkeme gündeminde. Muhtemeldir, en az iki ek daha gelecek, şüpheli sayısı artacaktır. Sonuçta iddiaların çatısı savcılıkça kurulmuş, eksiğiyle fazlasıyla kamuoyuna malolmuştur. Yaşananlar yargının konusu olsa da yargılanların kimliği nedeniyle siyasetin ana gündemidir.

İBB iddianamesiyle ilgili bomba iddia! 'Dosya genişleyecek, şüpheli sayısı artacak'

"SİYASETİN BU İKİ UÇ ARASINA SIKIŞMASI HALİNDE..."

Tümden reddiyeci veya tümden kabullenici, toptancı bir tavrın, hukuki değil siyasi mülahazalarla yürütülecek kavganın kimseye fayda sağlayacağı kanaatinde değilim. Siyasetin bu iki uç arasına sıkışması halinde, ANAP/DYP örneğinde olduğu gibi tarafların birbirini aşağıya çekeceğini düşünüyorum. İddianame hukuki mecrada ilerlerken, siyaset kurumu toplumsal beklenti ve ihtiyaçlara uygun kendi rotasını tayin etmelidir.

İBB iddianamesiyle ilgili bomba iddia! 'Dosya genişleyecek, şüpheli sayısı artacak'

"KRİZLER KENDİ ÇÖZÜMÜNÜ ÜRETİR"

Başta derin yoksulluk, ekonomik güçlükler, dar ve sabit gelirlilerin kronik sorunları başta olmak üzere reel gündeme dönmelidir. Taraflar birbirini yaralasa veya biri diğerini nakavt etse bile toplumla mesafe açıldıkça umut olmaktan uzaklaşır. Ve krizler kendi çözümünü üretir.

https://x.com/samiltayyar27/status/1990105829610049658

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özgür Özel'den Kilis'te iddialı sözler: "İktidarı değiştireceğiz, vizesiz bir Avrupa getireceğiz"
Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisinin genel başkanlığına tekrar seçildi
CHP'nin eski ilçe başkanı tutuklandı
Gazeteci Ece Sevim: İmamoğlu suç örgütü iddianamesi kazdıkça derinleşiyor
ETİKETLER
#ekrem imamoğlu
#istanbul büyükşehir belediyesi
#hukuk
#iddianame
#şamil tayyar
#Siyaseti
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.