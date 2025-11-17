İBB iddianamesiyle ilgili bomba iddia! 'Dosya genişleyecek, şüpheli sayısı artacak'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik hazırlanan iddianameyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Şamil Tayyar, soruşturmanın genişleyeceğini öne sürdü. Mevcut iddianamenin ardından en az iki ek iddianamenin daha geleceğini belirten Tayyar, şüpheli sayısının da artacağını ifade etti.

"ŞÜPHELİ SAYISI ARTACAKTIR"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

İBB iddianamesi, artık mahkeme gündeminde. Muhtemeldir, en az iki ek iddianame daha gelecek, şüpheli sayısı artacaktır. Sonuçta iddiaların çatısı savcılıkça kurulmuş, eksiğiyle fazlasıyla kamuoyuna malolmuştur. Yaşananlar yargının konusu olsa da yargılanların kimliği nedeniyle siyasetin ana gündemidir.

"SİYASETİN BU İKİ UÇ ARASINA SIKIŞMASI HALİNDE..."

Tümden reddiyeci veya tümden kabullenici, toptancı bir tavrın, hukuki değil siyasi mülahazalarla yürütülecek kavganın kimseye fayda sağlayacağı kanaatinde değilim. Siyasetin bu iki uç arasına sıkışması halinde, ANAP/DYP örneğinde olduğu gibi tarafların birbirini aşağıya çekeceğini düşünüyorum. İddianame hukuki mecrada ilerlerken, siyaset kurumu toplumsal beklenti ve ihtiyaçlara uygun kendi rotasını tayin etmelidir.

"KRİZLER KENDİ ÇÖZÜMÜNÜ ÜRETİR"

Başta derin yoksulluk, ekonomik güçlükler, dar ve sabit gelirlilerin kronik sorunları başta olmak üzere reel gündeme dönmelidir. Taraflar birbirini yaralasa veya biri diğerini nakavt etse bile toplumla mesafe açıldıkça umut olmaktan uzaklaşır. Ve krizler kendi çözümünü üretir.

https://x.com/samiltayyar27/status/1990105829610049658