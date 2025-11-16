Menü Kapat
 | Yusuf Özgür Bülbül

Gazeteci Ece Sevim: İmamoğlu suç örgütü iddianamesi kazdıkça derinleşiyor

TGRT Haber'de yayınlanan "Taksim Meydanı" programına konuk olan Gazeteci Ece Sevim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran "İmamoğlu Suç Örgütü" iddianamesine ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu...

"Taksim Meydanı" programında ve soruşturması masaya yatırıldı. Programın konuğu Gazeteci Ece Sevim, iddianamenin detaylarına inildikçe meselenin daha da derinleştiğini belirterek, suçlamaların özellikle İmamoğlu'nun Belediye Başkanlığı döneminde başladığına dikkat çekti.

İHALE VE ZORLA KONUT İDDİALARI

Gazeteci Ece Sevim, iddianamede yer alan temel suçlamalardan birinin, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı sürecinden başlayarak yanında bulunan müteahhitlere bir sistem üzerinden verilmesi olduğunu öne sürdü.

Gazeteci Ece Sevim: İmamoğlu suç örgütü iddianamesi kazdıkça derinleşiyor

Sevim ayrıca, ihale isteyen müteahhitlere, İmamoğlu'nun kendi inşaat firmasından zorla evler aldırıldığı yönünde ek suçlamaların da iddianamede bulunduğunu ifade etti.

https://x.com/tgrthabertv/status/1989790189888442851

"KAZDIKÇA DERİNLEŞİYOR"

Sevim, İmamoğlu iddianamesi kazdıkça derinleşiyor. İddianame Beylikdüzü sürecinde başlayarak yanında ne kadar müteahhit varsa bunlara bir sistem üzerinden ihale vermiş. Ekstradan ihale isteyenlere kendi inşaat firmasından zorla evler aldırmış" ifadelerini kullandı.

