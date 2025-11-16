Gazeteci Ece Sevim: İmamoğlu suç örgütü iddianamesi kazdıkça derinleşiyor

"Taksim Meydanı" programında İBB ve Ekrem İmamoğlu soruşturması masaya yatırıldı. Programın konuğu Gazeteci Ece Sevim, iddianamenin detaylarına inildikçe meselenin daha da derinleştiğini belirterek, suçlamaların özellikle İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde başladığına dikkat çekti.

İHALE VE ZORLA KONUT İDDİALARI

Gazeteci Ece Sevim, iddianamede yer alan temel suçlamalardan birinin, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı sürecinden başlayarak yanında bulunan müteahhitlere bir sistem üzerinden ihale verilmesi olduğunu öne sürdü.

Sevim ayrıca, ihale isteyen müteahhitlere, İmamoğlu'nun kendi inşaat firmasından zorla evler aldırıldığı yönünde ek suçlamaların da iddianamede bulunduğunu ifade etti.

"KAZDIKÇA DERİNLEŞİYOR"

Sevim, İmamoğlu Suç Örgütü iddianamesi kazdıkça derinleşiyor. İddianame Beylikdüzü sürecinde başlayarak yanında ne kadar müteahhit varsa bunlara bir sistem üzerinden ihale vermiş. Ekstradan ihale isteyenlere kendi inşaat firmasından zorla evler aldırmış" ifadelerini kullandı.