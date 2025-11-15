İYİ Parti'de Meral Akşener gerilimi: Müsavat Dervişoğlu'ndan dikkat çeken çıkış!

İYİ Parti'de kongre sürecinde sular durulmuyor. Sosyal medyadaki "Meral Akşener geri mi dönüyor?" tartışmaları üzerine, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'ndan çok sert bir çıkış geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski lider Meral Akşener'in adının geçtiği dönüş iddialarına tepki gösterdi.

"İYİ PARTİ’Yİ DİZAYN EDEMEYECEKLER"

Müsavat Dervişoğlu, kongrede “18 aydan bu yana İYİ Partili lehine tek bir doğru kelam sarf etmeyen insanların, kongre ve kurultay dönemlerinde sosyal medya mecralarında İYİ Parti'ye zarar vermesine izin vermemeniz gerekliliğinin altını çiziyorum. Biz başkasını iktidar yapmak için kurulmadığımız gibi hiç kimseyi de iktidar yapmak üzere garanti vermedik. Ben burada olduğum sürece İYİ Parti’yi dizayn edemeyecekler.” ifadelerini kullandı.

ATİK: AKŞENER CEPHESİNDE SESSİZLİK HAKİM

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, konuyla ilgili X hesabından yaptığı değerlendirmede, "Dervişoğlu sert konuşurken Akşener cephesinde ise sessizlik hakim. Dervişoğlu yarın İstanbul İl Kongresine katılacak. İstanbul İl Kongresinde Akşener’in desteklediği isim İmran Nilay Tüfekçi. Diğer aday ise mevcut il başkanı Yücel Coşkun. Bakalım bilek güreşini kim kazanacak." dedi.