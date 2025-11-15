Şamil Tayyar'dan canlı yayında CHP İstanbul milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında dikkat çeken iddia!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İBB dosyasıyla ilgili CHP’li vekiller Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabat’ın şüpheli ve ‘örgüt üyesi’ olarak yer aldığını belirterek dokunulmazlıklarının kaldırılması için dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiğini duyurmuştu. Gazeteci Şamil Tayyar, 28. Dönem İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'den dikkat çeken bir hamle gelebileceğini söyledi.

"TBMM’YE BAŞVURUDA BULUNABİLİR"

Medya Kritik programında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci Şamil Tayyar’dan dikkat çeken bir yorum geldi. Tayyar, “Turan Taşkın Özer’in durumu muallakta. Turan Taşkın Özer, partisini zora sokmadan dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM’ye başvuruda bulunabilir.” dedi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1989428467675402330