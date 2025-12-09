Menü Kapat
Dolar ve Euro kaç TL? Piyasalar düşüşte! 9 Aralık 2025 güncel döviz kurları

Anlık döviz kurlarındaki son gelişmeler, iç ve dış piyasaları yakından takip eden yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Salı günü dolar ve Euro düşüşe geçti. Peki 1 dolar kaç TL? Euro ve sterlin ne kadar? İşte 9 Aralık 2025 güncel döviz kurları...

İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar, döviz kurlarındaki değişimleri yakından takip ediyor. ve Euro salı gününe düşüşle başladı. Peki 1 dolar kaç TL? Euro ve sterlin ne kadar? İşte 9 Aralık 2025 güncel fiyatlar...

DOLAR VE EURO DÜŞÜŞTE

Dün 42,57 seviyelerini gören dolar/TL, salı gününe düşüşle başladı. Dolar sabah saatlerinde 42,5233 TL seviyelerinden işlem gördü. Haftanın ilk günü 49,68 TL seviyesine kadar çıkan Euro ise aynı saatlerde 49,5182 TL'den işlem gördü.

DOLAR KAÇ TL?

Alış: 42,5233 TL
Satış: 42,5679 TL

EURO KAÇ TL?

Alış: 49,5126 TL
Satış: 49,6487 TL

STERLİN KAÇ TL?

Alış: 56,5361 TL
Satış: 56,8862 TL

Altın fiyatları düşüşte! Gram ve çeyrek altın ne kadar? 9 Aralık 2025 güncel altın fiyatları
Kasımda aylık en yüksek reel getiri mevduat faizinde
