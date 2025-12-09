Dolar ve Euro kaç TL? Piyasalar düşüşte! 9 Aralık 2025 güncel döviz kurları

Kategoriler
İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar, döviz kurlarındaki değişimleri yakından takip ediyor. Dolar ve Euro salı gününe düşüşle başladı. Peki 1 dolar kaç TL? Euro ve sterlin ne kadar? İşte 9 Aralık 2025 güncel fiyatlar...
Dün 42,57 seviyelerini gören dolar/TL, salı gününe düşüşle başladı. Dolar sabah saatlerinde 42,5233 TL seviyelerinden işlem gördü. Haftanın ilk günü 49,68 TL seviyesine kadar çıkan Euro ise aynı saatlerde 49,5182 TL'den işlem gördü.
Alış: 42,5233 TL
Satış: 42,5679 TL
Alış: 49,5126 TL
Satış: 49,6487 TL
Alış: 56,5361 TL
Satış: 56,8862 TL