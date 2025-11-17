Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

Özgür Özel'den Kilis'te iddialı sözler: "İktidarı değiştireceğiz, vizesiz bir Avrupa getireceğiz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Kilis'te düzenlediği mitingde hükümete yüklenerek emekli ve asgari ücretlilerin alım gücündeki düşüşe dikkat çekti. Özel, konuşmasının sonunda ise iktidara gelmeleri durumunda ülkeye "vizesiz bir Avrupa" ve yeniden parlamenter sistem getirme sözü verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 01:05
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 01:08

Özel, emekli maaşlarının ve asgari ücretin alım gücünü çeyrek altın üzerinden kıyaslayarak mevcut durumu eleştirdi:

Özgür Özel'den Kilis'te iddialı sözler: "İktidarı değiştireceğiz, vizesiz bir Avrupa getireceğiz"

"Bugün en düşük emekli maaşıyla bir buçuk çeyrek altın alınıyor. 22 yıl önce emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alınabiliyordu. de 7 çeyrek altından 2 çeyrek altına geriledi."

Özgür Özel'den Kilis'te iddialı sözler: "İktidarı değiştireceğiz, vizesiz bir Avrupa getireceğiz"

"VİZESİZ BİR AVRUPA GETİRECEĞİZ"

Konuşmasının bir bölümünde Gürcistan’da yaşanan uçak kazasında şehit olan 20 asker için başsağlığı dileyen Özel, bu nedenle mitingde müzik çalmadıklarını belirtti.

Özgür Özel'den Kilis'te iddialı sözler: "İktidarı değiştireceğiz, vizesiz bir Avrupa getireceğiz"

Parti kapatma davalarına da değinen Özel, ömrü boyunca hiçbir partinin kapatılmasını doğru bulmadığını ifade etti.

Özgür Özel'den Kilis'te iddialı sözler: "İktidarı değiştireceğiz, vizesiz bir Avrupa getireceğiz"

Seçim hedeflerini açıklayan Özel, şunları söyledi: "Ne yaparlarsa yapsınlar iktidarı değiştireceğiz. Bu ülkenin başına bir Cumhuriyet Halk Partili cumhurbaşkanı getireceğiz. Ardından tarafsız Cumhurbaşkanlığını getireceğiz, parlamenter sistemi yeniden kuracağız. Vizesiz bir Avrupa getireceğiz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özgür Özel Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Fatih Atik'ten gündemi sarsacak ifadeler: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan vazgeçti
Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'in sözlerine tepki: 'Nefret dili kabul edilemez'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert sözler! 'Yalan makinası mı, genel başkan mı ayırabilene helal olsun'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert tepki: Ayarları bozulmuş hakaret otomatına döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tazminat davası!
ETİKETLER
#Ekonomi
#Türkiye
#chp
#asgari ücret
#emekli maaşı
#Politik
#Vizeler
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.