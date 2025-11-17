Özgür Özel'den Kilis'te iddialı sözler: "İktidarı değiştireceğiz, vizesiz bir Avrupa getireceğiz"

Özel, emekli maaşlarının ve asgari ücretin alım gücünü çeyrek altın üzerinden kıyaslayarak mevcut durumu eleştirdi:

"Bugün en düşük emekli maaşıyla bir buçuk çeyrek altın alınıyor. 22 yıl önce emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alınabiliyordu. Asgari ücret de 7 çeyrek altından 2 çeyrek altına geriledi."

"VİZESİZ BİR AVRUPA GETİRECEĞİZ"

Konuşmasının bir bölümünde Gürcistan’da yaşanan uçak kazasında şehit olan 20 asker için başsağlığı dileyen Özel, bu nedenle mitingde müzik çalmadıklarını belirtti.

Parti kapatma davalarına da değinen Özel, ömrü boyunca hiçbir partinin kapatılmasını doğru bulmadığını ifade etti.

Seçim hedeflerini açıklayan Özel, şunları söyledi: "Ne yaparlarsa yapsınlar iktidarı değiştireceğiz. Bu ülkenin başına bir Cumhuriyet Halk Partili cumhurbaşkanı getireceğiz. Ardından tarafsız Cumhurbaşkanlığını getireceğiz, parlamenter sistemi yeniden kuracağız. Vizesiz bir Avrupa getireceğiz."