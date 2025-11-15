Özgür Özel Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Fatih Atik'ten gündemi sarsacak ifadeler: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan vazgeçti

Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Cumhurbaşkanlığı tartışmalarına yeni bir soluk geldi. Zira CHP Genel Başkanı Özgür Özel son yaptığı mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sandık çağrısı yaparak yarışmaya hazırım mesajı verdi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik köşe yazısında bu gelişmeleri değerlendirdi.

Aylarca “iki forvetimiz var ben teknik direktörüm penaltı atmam” diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sonunda ağzındaki baklayı çıkardı. Sultanbeyli mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Ben bundan sonra siyasi mücadeleyi seninle sandıkta yapmaya varım. Önümüzdeki baharda da karda kışta da varım. Aday olursan seninle yarışmaya varım” dedi.

Özel’in bu konuşması parti tabanında “Adaylık ilanı” olarak değerlendirildi. Artık TGRT Haber Medya Kritik programında defalarca söylediğim gibi CHP’nin tek bir Cumhurbaşkanı adayı var o da Özgür Özel’dir. Ne var ki Özel’in adaylık çıkışı medyada haber olarak yer bulsa da parti tabanı ve kamuoyunda bir heyecan dalgası oluşturmadı.

'ÖLÜMÜNE İMAMOĞLU ÇÜNKÜ İŞİNE GELİYOR'

Ekrem İmamoğlu için ‘Cumhurbaşkanı adayımız’ deseler de artık aday olamayacağını CHP içinde herkes görüyor. Böyle olmasına rağmen İmamoğlu’ndan vazgeçilemiyor ve Özgür Özel tek başına ilerleme yolunu seçmiyor. Sebebi çok açık değil mi? Özgür Özel tek başına bir politik kimlik inşa edemiyor çünkü bunu yapmak zor.

Ekrem İmamoğlu’nun ismini kullanarak politik bir figüre dönüşmek çok daha kolay. Tek başına ortaya çıksa yüzde 3 alırken Ekrem İmamoğlu’nun adını anarak yapınca desteği yüzde 30 oluyor. O yüzden Ekrem İmamoğlu’ndan asla ayrışmıyor. Kendisine getirisi olduğunu gördüğü için ölümüne İmamoğlu’nu savunmaya devam ediyor çünkü ayrışması mümkün değil.

'MANSUR YAVAŞ DENKLEM DIŞI'

Ekrem İmamoğlu’nun aday olamayacağı ortadayken ikinci forvet olarak tanımlanan Mansur Yavaş ise kadro dışı. Mevcut CHP yönetiminin Özgür Özel dışında bir ismi aday yapmayacağını Mansur Yavaş da biliyor.

Peki CHP’nin belediye başkanı olan Mansur Yavaş tek başına aday olup Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP Genel Başkanı’nın rakibine dönüşür mü? 2023 seçimlerinde kendisine teklif edilmesine rağmen kabul edip aday olmamıştı. Gelecek seçimlerde bu riske girer mi bence zor. Ama o günkü şartlar ne gösterir bakmak lazım.

'CHP'DE ÖZGÜR ÖZEL DÖNEMİ BAŞLADI!

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı şansı olmadığının farkında. Onların istediği ise Deniz Baykal modeli. CHP’yi yönetmek belediye başkanlarını, milletvekillerini belirlemek. Yani küçük olsun benim olsun anlayışı.

Peki ay sonundaki kurultayda neler olacak? 29-30 Kasım’daki CHP Kurultayında Özgür Özel’in kendi ekibini parti yönetimine taşıdığını göreceğiz. İddianamelerde adı geçen isimler yönetimden uzaklaştırılacak ya da Cumhurbaşkanlığı ofisine kaydırılacak.

Aslında Özel’in önündü müthiş bir fırsat var. Hem İmamoğlu’nun boyunduruğundan kurtulabilir, partisini yolsuzlukları savunan bir noktadan uzaklaştırabilir hem de kadrolarda muhalif isimlere yer vererek parti içi barışı sağlayabilir. Ama parti tabanında böyle bir umut görülmüyor.