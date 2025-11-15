Menü Kapat
Editor
 Özge Sönmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert sözler! 'Yalan makinası mı, genel başkan mı ayırabilene helal olsun'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında CHP lideri Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi. Muhalefete "Deprem turisti" benzetmesi yapan Erdoğan, "Her gün bir yalanı ortaya çıkıyor, sürekli geri vitese takıyor. Yalan makinesi mi, ana muhalefetin genel başkanı mı? ayırabilene helal olsun" dedi.

15.11.2025
15.11.2025
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ’da düzenlenen 350 bininci konutunun anahtar tesliminde önemli açıklamalarda bulundu. CHP lideri Özgür Özel'e sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "Son seçimde beraber kapı kapı gezdikleri kazanırsak Türkiye’yi uyum içinde yöneteceğiz dedikleri eski ittifak ortakları bile bunların öfkesinden kurtulamıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert sözler! 'Yalan makinası mı, genel başkan mı ayırabilene helal olsun'

"350 BİNİNCİ YUVAMIZIN ANAHTARINI TESLİM ETMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Her karışı tarih, her adımı sabır ve inançla dolu Adıyaman'ı bir kere daha hürmetle selamlıyorum. Bugün yiğitlik ve asaletin ruh bulduğu bereketli topraklarıyla medeniyetlere beşiklik etmiş Adıyaman'da siz kıymetli kardeşlerimizle bir aradayız.

Bizim millete, ülkeye hizmet etmekten başka bir gayemiz yok. Bizim insanımızın derdine çare bulmaktan, sıkıntılarına çözüm üretmekten başka hiçbir amacımız yok. Bakın şunu tüm samimiyetimle ifade ediyorum. Biz yaraları sarmanın derdindeyiz, biz taş üstüne taş koymanın peşindeyiz. Sizler de çok iyi görüyorsunuz... Gece gündüz demeden sizin için çalışıyor, adeta çırpınıyoruz. 11 ilimizde yapımını tamamladığımız 350 bininci yuvamızın anahtarını teslim etmenin gururunu yaşıyoruz.

"DEPREM TURİSTLERİNİN YOLU BURAYA BİR DAHA DÜŞMEDİ"

Seçimlerden önce bol bol fotoğraf çektirip, yolları bir daha buraya düşmeyen deprem turistlerini gördük. Bedava ev sözü verip daha sonra kulaklarının üzerine yatan yalancılarla karşılaştık. Lafa gelince mangalda kül bırakmayanları... Medyada ve sosyal medyada hükümet düşmanları meydanlarda bol keseden tutanları şimdi ne gören var ne de duyan. Sandıklar kapandı, bitti mürailerin de deprem bölgesiyle işi bitti. Biz ise deprem bölgesini ve depremzedelerimizi hiç yalnız bırakmadık.

ERDOĞAN'DAN CHP'YE SERT SÖZLER

Biz eserlerimizler, hizmetlerimizle konuşuyoruz. Şunu lütfen unutmayın bizim boş işlerle kaybedecek bir saniyemiz yok. Millete hiçbir hayrı dokunmayan sahte ve sanal gündemler bizim umurumuzda değil. Ana muhalefetin başındaki zat günlerdir hem çok çirkin ifadelerle bizi, yargı mensuplarımızı ve yolsuzluk iddialarının üzerine giden herkesi hedef alıyor. Muhalif kimliği ile öne çıkan gazetecileri sırf hoşlarına giden cümleler kurmadılar diye milletin kesesinden besledikleri trol ordularına linç ettiriyor. Son seçimde beraber kapı kapı gezdikleri kazanırsak Türkiye’yi uyum içinde yöneteceğiz dedikleri eski ittifak ortakları bile bunların öfkesinden kurtulamıyor. Her gün bir yalanı ortaya çıkıyor, sürekli geri vitese takıyor. Yalan makinesi mi, ana muhalefetin genel başkanı mı? ayırabilene helal olsun. Bunu söyleyince hemen rahatsız oluyorlar. Bir partinin genel başkanına sokak ağızı ile siyaset yapar mı? sizler de bu rezil üsluba maruz kalıyorsunuz.

CHP Genel Başkanı'nın dürüstlükten uzak bu üslubu en fazla CHP'li vatandaşlarımızı rencide etmektedir. Zavallı, zayıf bir karakterle karşı karşıyayız. Bu şahsın garip komik, zavallı halleri ile ilgilenmiyoruz biz sadece işimize bakıyoruz

https://www.youtube.com/watch?v=TsB0xYOH0AU

