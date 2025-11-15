Menü Kapat
TGRT Haber
13°
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

350 bininci deprem konutu teslim ediliyor! Murat Kurum'dan önemli açıklamalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Murat Kurum, "Aralık'ta 453 bin yuvamızı teslim edeceğiz." dedi.

350 bininci deprem konutu teslim ediliyor! Murat Kurum'dan önemli açıklamalar
Haber Merkezi
15.11.2025
15.11.2025
15.11.2025 16:14

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı , 'da 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Burası Adıyaman. Nemrut'un gölgesinde tarih kokan o kutlu ocak. Bugün 350 bin kapıyı aynı anda arayacağız. 200 bin emekçi kardeşimizin alın terini bir kez daha gururla sergiliyoruz.

Bugün 350 bininci yuvamızın anahtarlarımızı teslim ediyoruz. Hem acıyı umuda, enkazı yuvaya çeviriyoruz. O karanlık geceyi unutmadık, unutturmuyoruz. O an yüreklerimiz titredi. Milletçe el ele verdik. Depremin 15. gününde ilk yuvalarımızın temelini attık. Bugün küllerimizden doğan bu yeni yuvalarımızın 350 bin huzura dönüştüğünü görüyoruz.

Allahın izniyle durmayacağız. Önümüzdeki ay 453 bin yuvamızı kardeşlerimize teslim edeceğiz ve kimse yuvasız kalmayacak. Hiçbir ülke bu kadar kısa bir sürede bu kadar konutu inşa edemez. Bu eserler Cumhurbaşkanımızın vizyonudur, kararlılığıdır.

bölgesinde hayatı yeniden canlandırıyoruz diğer yandan da 500 bin konut projesiyle vatandaşımızı yuva sahibi yapıyoruz. Milyonlarca vatandaşımızın geleceğini aydınlatacağız. Bize diyorlar ki, 'Devlet nerede' bizde diyoruz ki, 'Devlet burada'. Onlar bedava ev yapacağız vaadiyle insanları kandırıyorlar, biz 350 bininci konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz. Gece gündüz demeden çalışacağız ve 6 Şubat sabahı başlattığımız mücadele ile 11 ilimizi ayağa kaldıracağız. Yeni yuvalarımızın Adıyamanlı kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bize inanan bize güvenen siz değerli kardeşlerimize de teşekkür ediyorum.

https://www.youtube.com/watch?v=TsB0xYOH0AU

ETİKETLER
#deprem
#murat kurum
#adıyaman
#çevre bakanlığı
#Afet Konutu
#Konut Yapımı
#Gündem
TGRT Haber
