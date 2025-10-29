Bakan Murat Kurum müjdeyi duyurdu! 2025 yılının sonunda teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 80 santimetre kaymanın yaşandığı İskenderun Sahili’nin yeniden düzenlenmesine 28 Aralık 2024'te başlamıştı. Aralıksız süren çalışmalarla inşası tamamlanan İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesinin ilk etabı tamamlanarak hizmete açıldı. Törene; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk katıldı. Törende Bakan Kurum, bölgede yürütülen çalışmalar ve sosyal konut projesi hakkında bilgi verdi.

"303 BİN METREKARELİK ALANI MÜCEVHER GİBİ İŞLEDİK"

Bakan Kurum, İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi’yle 303 bin metrekare alanın mücevher gibi işlendiğini belirterek "Çok iyi hatırlayacaksınız, 28 Aralık 2024’de de yine buradaydık. O gün Sahil Projemizin temellerini atarken, "Türkiye’nin en güzel sahil düzenlemesi İskenderun’umuzda olacak" diye söz vermiştik. Bugün 29 Ekim ve aradan sadece 10 ay geçti. Biz bu sürede tamı tamına 303 bin metrekarelik alanı, Akdeniz’e, Mavi Vatan’ımıza yaraşır şekilde, bir mücevher gibi işledik. Bu muhteşem güzelliğe erişmek için büyük bir özenle çalıştık. Ulaştırma Bakanlığımız depremde oluşan 80 santim çökmeyi giderir gidermez bayrağı devraldık. Vatandaşımızın taleplerini dinledik, İskenderun Sahilimizi karış karış inceledik, projemizi süratle hazırladık. Nihayetinde bu eşsiz güzelliği, İskenderun’umuza armağan ettik. Sahilimizi asrın felaketi sonrası yeniden doğan Hatay’ımızın simgesi haline getirdik. Hatay’ın simgesi diyorum çünkü bugün açılışını yaptığımız projemiz sadece bir park veya dinlenme alanı değil; dahası, Hatay’ın yeniden dirilişidir; küllerinden doğan anka kuşu misali yeniden doğuşun timsalidir. Bu projemizin her bir taşında, her bir ağacında, Hataylı kardeşlerimizin fikirleri var, hayalleri var. Ben kaldırım taşından ağacına kadar; her detayına özen gösterdiğimiz bu güzel eserimizin; İskenderun’umuza, Hatay’ımıza, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"BUGÜN HER ÜÇ DEPREMZEDEMİZDEN İKİSİ ARTIK YENİ YUVASINDA"

Asrın felaketinde yuvası yıkılan her 3 depremzede vatandaştan 2’sinin yeni yuvasında yaşamaya başladığını ifade eden Bakan Kurum, "6 Şubatta millet olarak yüzyılın en büyük imtihanından geçtik, asrın felaketini yaşadık. Ama yedi cihana da bu milletin sarsılsa da yıkılmayacağını gösterdik. Devlet-millet el ele verdik, asrın felaketini asrın inşa seferberliğine dönüştürdük. Şu anda deprem bölgesinde 200 bin mühendis, mimar, işçi kardeşimiz gece gündüz demeden, 7 gün 24 saat alın teri döküyor. Bu eşsiz gayretin sonucunda bugün itibarıyla söz verdiğimiz 453 bin yuvanın yüzde 70’inden fazlasını tamamladık. Yani bugün her üç depremzedemizden ikisi artık yeni yuvasındadır, yeni hayatına başlamıştır. Hatay’ımızda da 87 bin konut ve iş yerimizi tamamladık ve hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Şu anda şehrimizde 66 binin üzerinde konut, iş yeri ve köy evinin inşaatına süratle devam ediyoruz. Ama biz bununla yetinmiyoruz. Asrın felaketini, Cumhuriyetimizin 102. Yılına yakışır bir diriliş destanına dönüştürüyoruz. Önümüzdeki günlerde 350 bininci konutumuzu da teslim edeceğiz. Ve inşallah 2025’in sonunda; 153 bini Hatay’ımızda olmak üzere 453 bininci evimizin anahtarını da yine Hatay’da teslim edeceğiz. Böylece, 11 ilimizde huzurla, güvenle, mutlulukla yuvasına kavuşmayan tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız" dedi.

HATAY'A 13 BİN 300 KONUT AYRILDI

500 bin sosyal konut projesi kapsamında Hatay’a 13 bin 300 konut ayrıldığını ifade eden Bakan Kurum, "Birileri slogan üretip sözü tüketirken, biz yepyeni projelerle vatandaşımızın hayatını güzelleştirmeye devam ediyoruz. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği Sosyal Konut Projesiyle bunu bir kez daha gösterdik. Yüzyılın Konut Projesiyle devletimizin şefkat elini vatandaşlarımıza 500 bin sosyal konut olarak uzattık. İnşallah büyük hamleyle, Türkiye’nin dört bir yanında konut arzını artırıyoruz, kiraları düşürüyoruz, ev sahibi olmayı hayal olmaktan çıkarıyoruz. Dünyada başka hiçbir ülkenin başaramayacağı bu proje sadece konut projesi değil, sosyal devletin zirvesidir. Elbette bu proje asrın inşa seferberliğinden alnının akıyla çıkan aziz milletimizin, siz Hataylı kardeşlerimizin dirayetinin meyvesidir. Projemizde Hatay’ımıza da 13 bin 300 konut ayırdık. Deprem sonrası memleketine dönmek isteyen kardeşlerimize de kolaylık sağlayacağız. Vatandaşımız geleceğe güvenle baksın, devletine güvensin. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi ‘Türkiye liyakatli kadroların riyasetindedir, emin ve ehil ellerde güvendedir.’ Allah’ın izniyle Asrın inşasında yazdığımız destanı, yüzyılın konut projesiyle zirveye taşıyacağız. Türkiye yüzyılını güvenli yuvaların ve refahın yüzyılı yapacağız" dedi.