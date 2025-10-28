Bakan Yerlikaya Balıkesir'de: Depremzedelerle bir araya geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi yaklaşık 2,5 ay arayla bir kez daha 6,1 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Saat 22.48'de meydana gelen deprem, Ege ve Marmara'daki birçok ilde hissedildi.

BAKAN YERLİKAYA DEPREM BÖLGESİNDE

Paniğe neden olan depremin ardından yetkililer harekete geçti. Balıkesir Valisi ile yakın irtibatta olan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gece saatlerinde kara yoluyla Balıkesir'e gitti.

VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Bölgeye giderek incelemelerde bulunan Bakan Yerlikaya, depremzedelerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ÇADIR KURULDU, YEMEK DAĞITILDI

Bölgede şiddetli yağmur yağışı etkisini sürdürürken, vatandaşlar ve görevliler çevredeki kafelerde geçici ortak alanlar oluşturarak barınma ve ısınma ihtiyaçlarını karşıladı.

Yetkililer, artçı sarsıntıların sürdüğünü belirterek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.