TGRT Haber
17°
Politika
Editor
 Banu İriç

Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'in sözlerine tepki: 'Nefret dili kabul edilemez'

Adalet Bakanı Tunç, CHP lideri Özgür Özel'in mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'in sözlerine tepki: 'Nefret dili kabul edilemez'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2025
00:57
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
01:00

, " Genel Başkanının seviyesiz, çirkin ve saldırgan tutumu, siyasi ahlaktan yoksun olduğu gibi devlet geleneğimize ve milletimizin ortak değerlerine de yapılmış büyük bir saygısızlıktır" dedi.

Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'in sözlerine tepki: 'Nefret dili kabul edilemez'

"NEFRET SÖYLEMLERİ HUKUK ÖNÜNDE KARŞILIK BULACAK"

Adalet Bakanı Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı 'in Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz sözleri ve yargı mensuplarını hedef alan söylemleriyle ilgili olarak Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarınca Türk Ceza Kanunu'nun 'Cumhurbaşkanına ' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarından resen başlatılmıştır. CHP Genel Başkanının seviyesiz, çirkin ve saldırgan tutumu, siyasi ahlaktan yoksun olduğu gibi devlet geleneğimize ve milletimizin ortak değerlerine de yapılmış büyük bir saygısızlıktır" dedi. Hiç kimsenin hukukun üstünde olmadığını vurgulayan Tunç, "Siyaset, millete hizmet yoludur. Saldırıyla, kötülükle, nefret diliyle devletin kurumlarını yıpratmaya çalışmak değildir. Milli iradeye ve yargı bağımsızlığına yönelik her türlü saldırının karşısında duracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Devletimizin en üst makamına ve yargı mensuplarına yönelik bu nefret dili hiçbir şekilde kabul edilemez. Hiç kimse, konumu ne olursa olsun, ayrıcalıklı değildir, hukukun üstünde değildir. Bu nefret söylemleri, hukuk önünde mutlaka hak ettiği karşılığı bulacaktır" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'e Cumhurbaşkanına ve kamu görevlisine hakaretten soruşturma başlatıldı
#chp
#özgür özel
#hakaret
#adalet bakanı
#yılmaz tunç
#Cumhurbaşkanı Açıklamaları
#Nafret Dili
#Siyasi Ahlak
#Yargı Bağımsızlığı
#Politika
