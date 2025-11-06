Menü Kapat
 | Baran Aksoy

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert tepki: Ayarları bozulmuş hakaret otomatına döndü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dİjital Dönümüş Uluslararası Konferansı'nda konuştu. Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in dün kullandığı skandal ifadelere çok sert tepki gösterdi. Özgür Özel'i 'ayarları bozulmuş hakaret otomatına' benzeten Erdoğan, "Kontrolü iyice kaybetti. Günden güne daha seviyesiz bir hal aldı" dedi.

, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde, Kütüphane 5.0 ve İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm Uluslararası Konferansı'nda konuştu. 'in skandal ifadelerine cevap veren Erdoğan, "Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanı mı yoksa hakaret otomatı mı maalesef belli değil" dedi. Konuşmasının devamında Özgür Özel'e tepki göstermeye devam eden Erdoğan, Türkiye'nin böyle bir siyasi üslubu hak etmediğini söyledi.

"KÖKLÜ BİR GELENEĞİMİZ VAR"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Çalışmaları ile ülkemize ve insanlığa katkı yapan her bir ismi rahmetle yad ediyorum. Ömrünü kütüphaneciliğe adayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Kütüphanecilik anlamında 1300 yıllık köklü bir geleneğimiz var. Bu alanda ciddi bir birikim sahibiyiz. İmar ettiğimiz devletlerde, şehirlerde kitap ve alim hep merkezde yer almıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert tepki: Ayarları bozulmuş hakaret otomatına döndü

"DÜNYA TARİHİNE GEÇEN EN BÜYÜK BAŞARILAR ELDE ETTİK"

Tarihimize göz attığınızda karşınıza çıkan ilk hakikatlerden biri şudur, ilme ne zaman hak ettiği kıymeti vermişsek dünya tarihine geçen en büyük başarıları elde etmişiz. Huzur ve güvenliğimizi, refah seviyemizi işte o zaman istediğimiz seviyeye getirebilmişizdir. İlimle irfanla aramız açılınca da güç kaybetmiş, takip edilen değil takip eden konuma gelmişiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert tepki: Ayarları bozulmuş hakaret otomatına döndü

"TÜM OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN YENİDEN AYAĞA KALKTIK"

Kütüphanelerimiz tek parti zihniyetinin tepeden inmeci uygulamaları ile birer tuğla yığınına dönüştü. Geçmiş ile aralarına kalın duvarlar örüldü. Gençlerin kendi kökleri ile bağı zayıflatıldı ve medeniyetine yabancılaştırıldı. Koca bir nesil ne şarklı ne garplı olabildi iki arada bir derede oradan oraya savruldu. Hayatın birçok alanında bunları gördük ve milletçe tecrübe ettik. Yaşanılan tüm olumsuzluklara rağmen yeniden ayağa kalkmayı başardık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert tepki: Ayarları bozulmuş hakaret otomatına döndü

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ

(Özgür Özel'e tepki) Ana muhalefetin hezeyanlarını hicapla takip ettim. Ayarları bozulmuş hakaret otomatı mı belli değil. Kontrolü iyice kaybetti. Günden güne daha seviyesiz bir hal aldı"

DEM Parti'den tahliyesi konuşulan Selahattin Demirtaş'a ziyaret! Tülay Hatimoğulları: Milletvekilleri İmralı'ya gitmeli
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi! İstenen cezalar belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Külliye'de kritik temas! Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
Özgür Özel'e Cumhurbaşkanına ve kamu görevlisine hakaretten soruşturma başlatıldı
ETİKETLER
#özgür özel
#cumhurbaşkanı erdoğan
#Ilginç Olaylar
#Kütüphane 5.0
#İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm
#Kütüphanecilik
#Politika
