Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert tepki: Ayarları bozulmuş hakaret otomatına döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde, Kütüphane 5.0 ve İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm Uluslararası Konferansı'nda konuştu. Özgür Özel'in skandal ifadelerine cevap veren Erdoğan, "Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanı mı yoksa hakaret otomatı mı maalesef belli değil" dedi. Konuşmasının devamında Özgür Özel'e tepki göstermeye devam eden Erdoğan, Türkiye'nin böyle bir siyasi üslubu hak etmediğini söyledi.

"KÖKLÜ BİR GELENEĞİMİZ VAR"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Çalışmaları ile ülkemize ve insanlığa katkı yapan her bir ismi rahmetle yad ediyorum. Ömrünü kütüphaneciliğe adayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Kütüphanecilik anlamında 1300 yıllık köklü bir geleneğimiz var. Bu alanda ciddi bir birikim sahibiyiz. İmar ettiğimiz devletlerde, şehirlerde kitap ve alim hep merkezde yer almıştır.

"DÜNYA TARİHİNE GEÇEN EN BÜYÜK BAŞARILAR ELDE ETTİK"

Tarihimize göz attığınızda karşınıza çıkan ilk hakikatlerden biri şudur, ilme ne zaman hak ettiği kıymeti vermişsek dünya tarihine geçen en büyük başarıları elde etmişiz. Huzur ve güvenliğimizi, refah seviyemizi işte o zaman istediğimiz seviyeye getirebilmişizdir. İlimle irfanla aramız açılınca da güç kaybetmiş, takip edilen değil takip eden konuma gelmişiz.

"TÜM OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN YENİDEN AYAĞA KALKTIK"

Kütüphanelerimiz tek parti zihniyetinin tepeden inmeci uygulamaları ile birer tuğla yığınına dönüştü. Geçmiş ile aralarına kalın duvarlar örüldü. Gençlerin kendi kökleri ile bağı zayıflatıldı ve medeniyetine yabancılaştırıldı. Koca bir nesil ne şarklı ne garplı olabildi iki arada bir derede oradan oraya savruldu. Hayatın birçok alanında bunları gördük ve milletçe tecrübe ettik. Yaşanılan tüm olumsuzluklara rağmen yeniden ayağa kalkmayı başardık.

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ

(Özgür Özel'e tepki) Ana muhalefetin hezeyanlarını hicapla takip ettim. Ayarları bozulmuş hakaret otomatı mı belli değil. Kontrolü iyice kaybetti. Günden güne daha seviyesiz bir hal aldı"