16°
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Külliye'de kritik temas! Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede gündeme ilişkin son gelişmelerin masaya yatırıldığı tahmin ediliyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 15:42
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 15:42

, kritik temaslarına devam ediyor. Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı ile Külliye'de bir görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Külliye'de kritik temas! Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti

ERDOĞAN'DAN DEMİRTAŞ AÇIKALAMASI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'la ilgili sözleri ve 'in kararı soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Külliye'de kritik temas! Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti

"YARGI NE DERSE O OLUR"

Erdoğan, gazetelerin Selahattin Demirtaş sorusuna, "Bu ülke ülkesidir. Yargı bu konuda ne derse ona uyarız" ifadeleriyle cevap verdi. Erdoğan, Devlet Bahçeli ile yakın bir zamanda bir görüşme yapıp yapmayacağına ilişkin de "Her şey olabilir" dedi.

ETİKETLER
#cumhurbaşkanı erdoğan
#aihm
#selahattin demirtaş
#yargı
#Zekeriya Yapıcıoğlu
#Hür Dava Partisi
#Politika
