Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Külliye'de kritik temas! Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik temaslarına devam ediyor. Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile Külliye'de bir görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.

ERDOĞAN'DAN DEMİRTAŞ AÇIKALAMASI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş'la ilgili sözleri ve AİHM'in kararı soruldu.

"YARGI NE DERSE O OLUR"

Erdoğan, gazetelerin Selahattin Demirtaş sorusuna, "Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı bu konuda ne derse ona uyarız" ifadeleriyle cevap verdi. Erdoğan, Devlet Bahçeli ile yakın bir zamanda bir görüşme yapıp yapmayacağına ilişkin de "Her şey olabilir" dedi.