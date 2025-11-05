Hakan Fidan'dan net mesaj: Yeni iş birliklerine hazırız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya ziyareti sırasında ortak basın toplantısında konuştu. Gazze'de ateşkesin kalıcı olması gerektiğini aktaran Fidan "İnsani yardımların girişi yetersiz" dedi. Türkiye'nin AB'ye tam üyelik hedefinin sürdüğünü belirten Fidan "Avrupa Birliği Türkiye olmadan eksik kalır" ifadelerini kullandı.

"YENİ İŞ BİRLİKLERİNE HAZIRIZ"

Bakan Fidan'ın konuşmasından satır başları:

"İlişkilerimizi gerçekleştirmek için yoğun bir çaba sarf etmekteyiz. Türkiye ile Finlandiya arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında yaklaşık 1.8 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Bilişim teknolojileri ve yenilebilir enerji gibi alanlarda yeni iş birliklerine hazırız.

"YENİ BİR DÖNEMİN KAPISI ARALANDI"

Savunma sanayii, Finlandiya ile bir diğer iş birliği alanımızı oluşturmakta. Savunma Sanayii İş birliği Mutabakat Muhtırası'nı geçtiğimiz Haziran ayında imzalamıştık. İki ülke arasında yeni bir dönemin kapısı aralandı.

GAZZE'DE SON GELİŞMELER

Ateşkesin ilanından bu yana 250 Filistinli hayatını kaybetti. Ateşkesin bütün zorluklara rağmen devam etmesini ve uluslararası toplumun üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz. Türkiye de elinden geleni yapmaktadır"